Segunda prova do anjo do BBB 23 - FOTO: TV GLOBO

Quem ganhou a Prova do Anjo: Ricardo é o novo anjo do BBB 23

Quem ganhou a Prova do Anjo: Ricardo é o novo anjo do BBB 23

Dia de mais uma disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje? Ricardo teve o segundo melhor tempo e venceu a segunda etapa contra Cezar. Dessa vez, o anjo não é autoimune.

Ricardo escolheu para o monstro a modelo Domitila e o ator Gabriel Santana. As escolhidas para o almoço foram Bruna, Sarah e Tina.

Saiba quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje

Ricardo ganhou a prova do anjo, a segunda da temporada. O líder Cara de Sapato não participou da competição, e Sarah, Gabriel Santana, Gustavo, MC Guimê, Larissa e Domitila também ficaram de fora após sorteio ao vivo.

Tempo de prova de cada participante na prova do anjo MC Donalds:

1 - Key: 48.402s

2 - Marvvila: 77.854s

3 - Dr Fred: 45.206s

4 - Tina: 51.182s

5 - Bruna: 32.898s

6 - Cezar: 29.228s >> 30,242s

7 - Paula: 33.190s

8 - Cristian: 61.948s

9 - Ricardo: 31.678s

10 - Aline: 50.828s

11 - Sarah: 45.028s

12 - Fred: 55.638s

O ganhador terá pode de dar imunidade a um colega de confinamento e também será presenteado com o almoço do anjo no domingo. Na oportunidade, o participante receberá um vídeo da família e poderá saborear seus pratos favoritos.

Na dinâmica, um sorteio é feito para definir quais participantes terão o direito a disputar o colar do anjo. O vencedor ganha um colar de imunidade para presentear um aliado durante a formação de paredão. Além disso, recebe dois colares do monstro para castigar seus adversários.

No castigo do mostro, a produção determina ações desconfortáveis ao longo de todo um final de semana. Por exemplo, vestir uma fantasia de abacaxi e segurar uma réplica da fruta. Ao sinal BBB, que pode ser tocado pela produção a qualquer hora, os castigados devem se dirigir a um palco e cuidar da fruta como se fosse um bebê de verdade.

O que aconteceu com Cezar na prova do anjo?

O baiano Cezar foi o sexto participante a disputar a prova do anjo e apresentou o circuito mais rápido após uma falha na dinâmica. Na penúltima etapa da prova, o brother precisava encontrar um card, que deveria estar mergulhado em um tambor com líquido amarelo, simulando o queijo cheddar.

Acontece que o card estava boiando, o que facilitou a finalização da prova. Na web, a disputa dividiu comentários já que isso teria sido um deslize da produção.

Com isso, a produção assumiu o erro e Cezar precisou refazer o percurso. Ele manteve o melhor tempo com 30,242s. Ele e Ricardo foram para a disputa final.

Na segunda etapa, Ricardo se deu bem e é o novo anjo da semana.

Assista ao vídeo:

Como vai ser o paredão do BBB 23?

A dinâmica do BBB 23 para o segundo paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. Fred Nicácio está imune e Cara de Sapato é o novo líder. Ele também comprou o poder coringa.

Formação do paredão no domingo (29/01)

- anjo imuniza

- líder indica

- contra-golpe do indicado pelo líder

- casa vota

- os dois mais votados vão pro paredão

- poder curinga veta uma das indicações da casa. Ele vai poder, se assim quiser, tirar do paredão um dos indicados pela casa.

- prova bate-volta

Quem é o líder da semana?

Cara de Sapato é o líder da semana. A prova exigiu agilidade e raciocínio rápido foi patrocinada pela Chevrolet. A dinâmica foi em dupla com participantes

Domitila, Cezar, Gabriel Santana, Cristian e Gabriel foram vetados e não participam da Prova.

A disputa foi feita em etapas e começou com os brothers em circuito com uma espécie de quebra-cabeça para montar no porta-mala de um carro da marca patrocinadora.

A rodada final contou com as duplas Gustavo e Key e Amanda e Cara de Sapato. Os dois últimos levaram a melhor.

Por fim, os dois amigos tiverem que adivinhar qual carro ligaria o carro estacionado no gramado. Cara de Sapato escolheu o 4 e ganhou a prova do líder; Amanda está imune.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil