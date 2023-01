BBB 23: psiquiatra e de Cuiabá, conheça Manoel Vicente da Casa de Vidro

Vigésima terceira edição do reality show começa no dia 16 de janeiro.

Depois de muito suspense, os participantes da Casa de Vidro do BBB 23 foram revelados. Manoel Vicente foi o segundo a entrar no espaço transparente e mostrou muita empolgação ao dar de cara os fãs do reality que já estão no Via Parque Shopping. Agora o público já pode conhecer um pouco mais do psiquiatra, que compete contra três colegas de confinamento pelo favoritismo do público.

Quem é Manoel Vicente, da Casa de Vidro do BBB 23?

Manoel Vicente tem 32 anos de idade é de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Ele é médico psiquiatra e chegou a fazer três meses de residência fora do país, em Toronto, uma das principais cidades do Canadá.

Muito empolgado ao entrar na Casa de Vidro, o participante soltou berros, comemorações e até um grito de guerra. O médico disse para Ana Clara - que ficou responsável pela apresentação dos confinados - que está no programa para trazer a "força laranja e o calor de Cuiabá".

Para quem tem curiosidade sobre o estado civil do rapaz, saiba que ele já tem namorado. De acordo com o Gshow, eles se conheceram pelo Orkut e se encontraram pela primeira vez para assistir o oitavo filme da franquia Harry Potter, as Relíquias da Morte: Parte 2.

Além destas características, o ruivo é convertido da religião do Santo Daime, é um leitor compulsivo e gosta de crossfitt.

Com um perfil bastante extrovertido, o competidor pode causar caso ganhe a chance de ir para o confinamento, já que disse não guardar segredos. "Nesse último ano fiz um trabalho de desfazer segredos. Antes do nosso relacionamento ser aberto, tive uns casos e sofria com isso, nesse processo fui soltando os segredos, conversei com ele. Tenho exposto todos os meus pontos para os meus pais", contou ao site oficial da Globo.

Logo após se apresentar para o público, Manoel já virou meme nas redes sociais. Ele também ganhou comparações com o personagem Mitchell Pritchett da série Modern Family, que também é ruivo.

Meu deus é o Mitchel de Modern Family #BBB23 https://t.co/32DahTmy4s — Fábio Garcia (@fabiogaj) January 10, 2023

Meteram o Mitchell na casa de vidro #BBB23 pic.twitter.com/v7DCl3jsAc — correspondente da choquei (@obateus) January 10, 2023

"Estou fechado com o Manoel, pois é psiquiatra e todos os psiquiatras são malucos, vai render horrores na casa gente vocês precisam entender isso", comentou um fã do reality no Twitter.

estou fechado com o manoel pois é psiquiatra e todos os psiquiatras sao malucos vai render horrores na casa gente vcs precisam entender isso #bbb23 pic.twitter.com/LijQVkyrJt — thiago (@thfobic) January 10, 2023

Atualmente ele tem mais de 26 mil seguidores em sua conta oficial do Instagram (@o.manoelvicente), número que deve aumentar nos próximos dias por conta da Casa de Vidro do BBB 23.

