BBB 23: saiba qual o signo dos participantes da Casa de Vidro

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula concorrem a duas vagas no programa

A casa de vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira, 10, e Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula são os candidatos a brothers e sisters que disputam os votos do público. Enquanto a audiência decide quem será a dupla que entrará no jogo, os internautas já começam a vasculhar a vida dos participantes, começando pelos signos.

Signo dos participantes da Casa de Vidro - Big Brother Brasil

Os quatro participantes da casa de vidro do BBB 23 já tiveram seus signos descobertos pelos internautas. São eles:

Giovanna: signo de Gêmeos. A jovem tem 25 anos e é natural de Campinas, em São Paulo, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. Atua como empresária, fundando com seus pais um negócio na área de produtos de beleza. Se define como forte, determinada e leal aos amigos.

Manoel: signo de Libra. O médico psiquiatra tem 32 anos e é de Cuiabá, no Mato Grosso, mas deixou a cidade para cursar Medicina em Barbacena, Minas Gerais. Diz que pode ser irônico e tem um humor ácido.

Paula: signo de Câncer. Tem 28 anos, é biomédica e natural de Jacundá, no Pará. Atualmente, trabalha um laboratório de análises clínicas. Diz ser alegre e ter um jeito brincalhão.

Gabriel: signo de Libra. Tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, em São Paulo. Cursou Administração, mas decidiu se mudar para Florianópolis para investir na carreira de modelo. Diz ser centrado e chato com organização.

Quando começa o BBB 23?

O Big Brother Brasil 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia.

Enquanto o programa não começa, o público deve votar em dois participantes da casa de vidro, um homem e uma mulher, para participar do reality show. Eles se juntam aos demais jogadores do times Pipoca e Camarote, que devem ser anunciados poucos dias antes da estreia do programa.

Os cariocas podem ir conferir o espaço no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou acompanhar os brothers 24 horas ao vivo pelo Globoplay.