BBB23: tem prova do anjo sábado? Veja o cronograma da semana

Prova do Anjo será realizada no domingo (26) - Foto: Reprodução/Rede Globo

A Prova do Anjo vai mudar de dia nesta semana turbo do BBB 23. Com um paredão extra, a disputa pelo colar da imunidade será realizada junto com a nova Prova do Líder, no mesmo dia da formação da berlinda. A competição será gravada e os melhores momentos exibidos na edição de domingo.

ENQUETE BBB 23: quem sai no 6º paredão; veja porcentagem

Que dia será a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo será realizada no domingo, 26, na parte da manhã. O dia em que as dinâmicas são realizadas mudou devido a semana turbo do BBB 23.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou como será o cronograma da semana: "Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira, sai mais uma pessoa".

O vencedor da competição pelo colar da imunidade imuniza um brother durante a formação do paredão do próximo domingo. Ele também escolhe duas pessoas para cumprir o Castigo do Monstro, que perdem 300 estalecas e vão para a xepa caso estejam no VIP. O anjo da semana também ganha um almoço especial e assiste a vídeos gravados pela família.

Já que nesta semana a prova será no domingo, ainda não se sabe se haverá Monstro e almoço do Anjo. Os detalhes devem ser revelados nos próximos dias pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Como assistir a Prova do Anjo ao vivo?

Apenas os assinantes do Globoplay conseguem assistir a Prova do Anjo ao vivo. Os fãs do BBB 23 que não forem assinantes da plataforma de streaming, podem conferir os melhores momentos da disputa na edição do programa exibida na Globo.

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone/computador ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS.

Passo 2: quem ainda não for assinante precisa adquirir um dos planos pagos disponíveis. No canto superior direito da tela, clique em 'Assine já'.

Passo 3: se cadastre no sistema antes de prosseguir. Insira seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha de acesso.

Passo 4: concluído o cadastro, é hora de efetuar o pagamento. Escolha um dos planos disponíveis - os valores mensais começam em R$ 24,90, enquanto o plano anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12x.

Passo 5: depois de concluída a assinatura, retorne para a página inicial e clique em 'Agora na TV'.

Passo 6: clique na aba 'BBB' e depois na câmera 'Acompanhe a casa'. A transmissão irá começar em poucos segundos.

Os assinantes também podem acompanhar os brothers durante 24 horas por dia e escolher qual cômodo desejam assistir.

Quem já foi anjo no BBB 23?

Ao longo da temporada, seis brothers já venceram a Prova do Anjo. Relembre:

1ª semana - Aline Wirley e Bruno Gaga venceram a primeira prova da temporada e deram o colar de imunidade para Amanda e Cara de Sapato.

2ª semana - Ricardo venceu a segunda disputa e imunizou Tina, livrando a analista de marketing do paredão.

3ª semana - Cristian foi quem venceu a terceira Prova do Anjo da temporada. O empresário surpreendeu os brothers ao imunizar Key Alves.

4ª semana - Amanda foi a quarta sister a ganhar a Prova do Anjo no BBB 23. Ela tentou imunizar Cara de Sapato, mas o lutador já estava imune pois venceu a prova junto com a médica. Ela então escolheu Aline Wirley.

5ª semana - Ricardo venceu a Prova do Anjo mais uma vez na temporada. Desta vez, ele imunizou Mc Guimê. A vitória de 'Alface' também ficou marcada pela escola do biomédico para o Monstor, que colocou Cezar, o líder da semana, para cumprir o castigo.