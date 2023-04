BBB 23: Sarah Aline vence Prova do Anjo e escolhe 2 para Monstro

Sarah Aline foi quem ganhou a Prova do Anjo desta sexta-feira, 14. A disputa foi realizada em duplas, e a psicóloga venceu a disputa ao lado de Ricardo. A psicóloga ainda superou o biomédico na segunda fase da competição e conquistou o colar da imunidade.

A disputa da Prova do Anjo de hoje começou um pouco depois das 13h, horário de Brasília, e foi realizada em duplas conforme havia sido anunciado na dinâmica da semana.

Apenas a líder Domitila Barros não participou. Com os olhos vendados, um jogador da dupla apertava o botão para disparar o cronômetro e precisava percorrer o percurso sendo guiado pela voz do outro brother, que ficou em uma cabine do lado de fora.

No capacete do brother que estava no percurso havia um celular acoplado que transmitia as imagens para o participante que estava na cabine, para que ele possa dar as instruções de onde estavam das 10 bolinhas que ele deveria coletar. Venceria a prova a dupla que conseguisse coletar todas as bolinhas em menos tempo e apertar o botão.

Na segunda fase, os vencedores precisavam adivinhar quantas bolinhas vermelhas haviam em uma caixa. Sarah foi quem mais se aproximou do número correto e se tornou a ganhadora do Anjo desta semana.

As duplas foram:

Sarah Aline e Ricardo: 222.968 segundos

Bruna Griphao e Larissa: 268.474 segundos

Amanda e Aline Wirley: 290.778 segundos

Quem está no monstro BBB 23?

Bruna Griphao e Amanda foram escolhidos pelo Anjo para o castigo do Monstro. Assim como na semana passada, as indicadas poderão ir ao paredão mas ainda vão ter uma chance de se salvar

Antes do paredão, ambas participam de um jogo de arremesso ao vivo. Quem tiver o pior desempenho vai para a formação da berlinda já com dois votos computados.

A formação de mais um paredão triplo começa com uma das castigadas pelo Monstro já com dois votos. Em seguida, o Anjo Sarah Aline irá imunizar um participante.

A dinâmica continua com a indicação da líder Domitila, que mandará um rival direto para a berlinda. A casa vota em aberto e haverá ainda o contragolpe do escolhido pela líder.

Sexta-feira (14): Prova do Anjo e formação do 15º paredão

Sábado (15): festa

Domingo (16): eliminação + Prova do Líder + formação do 16º paredão

Segunda-feira (17): Jogo da Discórdia

Terça-feira (18): eliminação

Veja: Dinâmica da semana BBB 23 tem novo paredão na sexta-feira