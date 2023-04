Leia o discurso de eliminação BBB 23 de Tadeu Schmidt para anunciar que Cezar saiu do Big Brother Brasil.

Discurso do Tadeu Schmidt na eliminação de Cezar no 14º paredão BBB 23

A duas semanas da final, Cezar foi eliminado do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 13 de abril, com 48% dos votos. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do enfermeiro.

Discurso de eliminação BBB 23 Cezar completo

Para anunciar que Cezar foi o mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que o paradoxo do BBB eliminou o baiano.

ASSISTA AO MOMENTO

Com 48,79% dos votos, Cezar é o 14º eliminado do #BBB23. Aline Wirley recebeu 45,74% dos votos e Amanda obteve 5,47% #RedeBBB pic.twitter.com/63oy9MYRyJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2023

No paredão triplo, o Aline levou45,74% dos votos e Amanda outros 5,47%. O total de votos foi de 188 milhões.

Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 8 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote: Cezar, Larissa, Ricardo, Sarah, Amanda, Aline, Bruna Griphao e Domitila Barros.

Calendário do BBB:

11/04 - Eliminação + Líder + Paredão

13/04 - Eliminação + Líder

14/04 - Paredão

16/04 - Eliminação + Líder + Paredão

18/04 - Eliminação + Líder + Paredão

20/04 - Eliminação + Prova Imunidade

21/04 - Paredão

23/04 - Eliminação + TOP 3

25/04 - Grande Final

