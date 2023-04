Sarah Aline venceu a Prova do Anjo e escolheu as sisters

Bruna e Amanda estão no Monstro e uma delas vai cair no paredão BBB 23

Bruna e Amanda estão no Monstro e uma delas vai cair no paredão BBB 23

A Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira, 14, e teve como vencedora Sarah Aline. Depois de pegar seu colar da imunidade, a psicóloga escolheu Amanda e Bruna Griphao para o Monstro, que mais uma vez terá uma dinâmica relacionada ao paredão.

Veja: BBB 23: Sarah Aline vence Prova do Anjo

Quem ganhou o Monstro hoje?

Bruna Griphao e Amanda foram escolhidas para o Monstro Palhaço Sentinela. As duas sisters vão se vestir de palhaças e se revezar no picadeiro que será colocado no gramado e nunca poderá ficar vazio. Cada um delas também perdeu 300 estalecas.

O Monstro da vez também vai interferir na formação de paredão que acontece durante o programa ao vivo de hoje. Antes da berlinda, a atriz e a médica vão participar de um jogo de arremesso ao vivo e quem tiver o pior desempenho vai para a votação já com dois votos computados.

Ou seja, a formação da berlinda já começa com uma participante em desvantagem. Sarah Aline, Anjo da semana, imunizará um brother. Em seguida, a líder Domitila Barros vai indicar um rival. A dinâmica continua com a votação aberta na sala - haverá também um contragolpe do indicado pela líder.

Não haverá Prova Bate-Volta desta vez. A eliminação acontece no domingo, 16, e logo em seguida será feita uma nova Prova do Líder e formação de paredão.

😈 Sarah Aline escolheu Bruna Griphao e Amanda para o Castigo do Monstro #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/czlCQgp0xT — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2023

Veja: Dinâmica da semana BBB 23 tem novo paredão na sexta-feira

Anjo será autoimune?

O anjo desta semana não é autoimune e Sarah Aline poderá imunizar alguém durante a formação da 15ª berlinda, ao contrário do que aconteceu no paredão anterior.

A Prova do Anjo foi realizada em duplas na tarde desta sexta. Sarah e Ricardo foram os brothers que conseguiram pegar as bolinhas do percurso em menor tempo e superaram as adversárias Amanda, Larissa, Aline e Bruna. O brother que estivesse na cabine deveria guiar o outro pelo percurso, enquanto ele estava de olhos fechados.

Na segunda fase da disputa, a psicóloga e o biomédico precisavam adivinhar quantas bolinhas haviam dentro de uma caixa. Sarah foi quem mais se aproximou do resultado correto e venceu a prova.

Veja: Quem já saiu do BBB 23? Relembre todos os eliminados