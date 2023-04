Dinâmica da semana BBB 23 tem novo paredão na sexta-feira

A dinâmica da semana do BBB 23 segue acelerada para eliminar mais cinco brothers até a data da grande final. Nesta quinta-feira, 13, mais um participante vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Em seguida, será realizada mais uma Prova do Líder. Na sexta tem paredão e no domingo mais um participante será eliminado.

Como será a dinâmica da semana do BBB 23?

O programa desta quinta começa com a 14ª eliminação do BBB 23. O apresentador Tadeu Schmidt deve encerrar a contagem de votos ainda no começo da edição e mandar mais um brother de volta para casa.

Em seguida, será realizada mais uma Prova do Líder para de definir quem será o novo poderoso da semana. Além disso, o Schmidt explicará como será a próxima dinâmica da semana, que ainda eliminará mais dois brothers. Mais uma disputa pela liderança deve ser realizada ainda neste ciclo, conforme anunciado nas semanas anteriores.

O BBB 23 já está na reta final. O jogo ainda precisa eliminar mais cinco jogadores para que restem apenas três no último dia de confinamento, marcado para 25 de abril. Os brothers que chegarem até a grande final concorrem ao prêmio que já ultrapassou os R$ 2,2 milhões.

Os próximos paredões do BBB 23 devem ser formados no domingo e na próxima semana, às terças ou quintas-feiras. Também é possível que não haja mais Prova do Anjo a partir de agora devido a aceleração da dinâmica.

Dinâmica da semana:

Sexta-feira (14): prova do anjo e formação do paredão triplo

Domingo (15): eliminação, prova do líder e nova berlinda

Segunda-feira (16): Jogo da Discórdia

Terça-feira (17): eliminação

Como será a final do BBB 23?

A final marcada para o próximo dia 25 contará com a presença apenas dos participantes eliminados pelo voto popular. A Globo voltou atrás na decisão de convidar Cara de Sapato e Mc Guimê, expulsos após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez, e Bruno, que apertou o botão da desistência.

O evento também contará com shows de Iza, Carlinhos Brown, Luana Prado e Mumuzinho enquanto a votação para a escolha do vencedor segue acontecendo no Gshow.

O anúncio do vencedor do BBB 23 só acontece no final do programa ao vivo. O primeiro lugar leva o prêmio milionário, enquanto o segundo colocado fica com R$ 150 mil. O terceiro lugar deixa o confinamento com R$ 50 mil.

