Berlinda falsa? Como vai ser o primeiro paredão do BBB 23

O primeiro paredão do BBB 22 foi formado no último domingo, 22, com duas duplas. Pela primeira vez na história do programa, a berlinda será disputada em duas etapas. Os mais votados pelo público vão para o Quarto Secreto, enquanto uma nova votação será aberta para decidir quem será eliminado e quem volta ao jogo.

Como funciona o primeiro paredão do BBB 23?

O paredão desta semana no BBB 23 será disputado em duplas. Fred Nicácio/Marília e Key Alves/Gustavo estão na berlinda, mas o mais votado pelo público ainda não será eliminado. A dupla que receber o maior número de votos irá para o Quarto Secreto, onde vão ganhar uma nova chance de permanecerem no jogo.

Quando a dupla chegar ao cômodo, será aberta uma nova votação. Na segunda etapa, o público escolherá um deles para deixar a competição e outro para retornar ao jogo. A eliminação ocorrerá na quinta-feira, 26, mesmo dia que o menos votado voltará para a casa mais vigiada do Brasil. Ele também retornará com imunidade e não poderá ser votado no próximo paredão.

A Globo ainda não divulgou detalhes da dinâmica. Ainda não se sabe se os escolhidos pelo público vão poder ver e ouvir trechos do que acontece na casa, como nas edições anteriores.

A votação do paredão já está aberta no Gshow. O público tem até a noite de terça-feira, 24, para escolher quem deve ir para o Quarto Secreto. A parcial da enquete BBB 23 do DCI aponta que Fred Nicácio e Marília tem grandes chances de serem os mais votados.

Confira o cronograma do paredão:

Terça-feira: anúncio da dupla mais votada pelo público e ida do Quarto Secreto. Também será aberta a votação para que o público elimine um deles;

Quarta-feira: festa das líderes na casa + permanência da dupla no Quarto Secreto;

Quinta-feira: eliminação de um integrante da dupla + retorno do outro ao jogo. Haverá também a Prova do Líder.

Quem na berlinda do BBB 2023?

Fred Nicácio/Marília e Key Alves/Gustavo são os emparedados da semana. A dinâmica começou com a escolha dos anjos Aline Wirley e Bruno de imunizar Amanda e Cara de Sapato.

Em seguida, as líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram Key Alves e Gustavo direto para o paredão. A atriz e a atleta de vôlei já haviam se tornado rivais desde os primeiros dias de jogo.

Na votação da casa, Fred e Marília levaram seis votos e ocuparam a segunda vaga na berlinda. Eles tiveram direito a um contragolpe e escolheram Gabriel e Paula, mas a dupla da casa de vidro venceu a Prova Bate e Volta e escapou da votação popular.