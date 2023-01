Em torpedo do BBB 23, Key manda indireta para Bruna e revolta brothers

O discurso de Tadeu Schmidt continua rendendo dentro da casa mais vigiada. Na manhã desta segunda-feira, 23, Key Alves mandou um torpedo do BBB 23 para Gustavo agradecendo o respeito do cowboy por ela, o que foi interpretado pelos internautas e também por Bruna Griphao como uma indireta sobre seu relacionamento com Gabriel.

O que Key Alves disse no torpedo do BBB?

Key Alves mandou um torpedo do BBB 23 para Gustavo, seu affair e dupla na primeira semana de jogo, agradecendo o respeito que o cowboy tem por ela. Logo que a mensagem apareceu no Feed BBB, Bruna interpretou o recado como uma indireta para ela após o discurso de Tadeu Schmidt na noite de ontem. "Eu e você pra sempre cowboy. E obrigada por me respeitar. Te adoro tiãooooo", escreveu a sister.

Em conversa com Fred, Bruna questionou os motivos que levaram Key a fazer aquilo. “É uma cutucada desnecessária. E tipo, mano, ela fez para abalar mesmo. Quanto mais você se abalar, mais tá funcionando”, respondeu o jornalista.

A loira então começou a chorar e disse que isso não é algo para se brincar. “Eu não vou surtar aqui, não vou. É um bagulho que não se brinca. É além de jogo isso, tá ligado?”.

Os internautas também desaprovaram o torpedo do BBB enviado pela jogadora de vôlei. "PAREM DE PASSAR VERGONHA, o torpedo foi feito de propósito pra alfinetar sim e foi desnecessário sim e isso ainda vai servir pra queimar ela em pleno paredão, Key foi burra e não teve um pingo de empatia com a situação", escreveu uma espectadora. "O mais triste é que esse torpedo da Key não é sobre o quanto o Gustavo é respeitador, é sobre ela querer humilhar a Bruna, validando mais um homem do que apoiando uma mulher. Não é à toa que ela diz não ter amizade com mulheres", publicou outra.

Assista ao momento em que Bruna fala sobre o torpedo do BBB:

Bruna ficou abalada depois de ler o torpedo de Key para Gustavo #BBB23 pic.twitter.com/InNbstTqPv — Tracklist (@tracklist) January 23, 2023

O que aconteceu com Bruna Griphao e Gabriel Fop?

Antes da primeira formação de paredão na noite de ontem, Tadeu Schmidt mandou um recado para Bruna Griphao e Gabriel, principalmente.

O modelo gerou revolta na web ao dizer para a atriz que ela iria "levar uma cotovelada na boca" durante uma conversa. Após fãs cobrarem um posicionamento do programa, Schmidt interviu para dar uma bronca no rapaz. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou.

O casal já vinha sendo chamado de "chato" e "tóxico" por alguns participantes do BBB 23 e também pelos internautas. Após a fala do apresentador, Gabriel disse que estava passando mal e pensou em desistir do jogo, mas segue no programa.