Castigo do Monstro do BBB 23 hoje: Amanda escolhe 2 da xepa

Amanda, novo Anjo da semana, já escolheu quem está no Castigo do Monstro do BBB 23. Após se consagrar campeão e levar um carro 0km para casa, a médica mandou Marvvila e Cezar direto para o castigo. Eles terão que usar uma fantasia de muro e dançar em um espaço instalado no gramado ao som da música tocada pela produção.

Amanda ganha prova do anjo

Qual o novo castigo monstro do BBB 23?

Marvvila e Cezar são os brothers escolhidos para o castigo do Monstro do BBB 23 "Em cima do muro" e terão que usar a formação do Paredão. Os dois terão que se revezar o tempo todo em cima de um muro. Eles também perderam 300 estalecas cada; os dois estavam na xepa.

O castigo do Monstro dura até o início do programa ao vivo de domingo, sob comando do apresentador Tadeu Schmidt. Eles só podem tirar a fantasia quando o jornalista dispensá-los da tarefa, ou podem levar "estalecadas" caso descumpram a regra.

A Prova do Anjo foi realizada em dupla neste sábado, 11. Quem venceu a disputa ficou com o colar da imunidade e o carro 0km, enquanto o outro está imune ao paredão que será formado no domingo, 12.

O campeão da prova também ganha um almoço especial com três convidados à sua escolha e a oportunidade de matar as saudades da família através de vídeos.

Ao longo da temporada, Aline Wirley, Bruno, Ricardo e Cristian já venceram a disputa pelo anjo. Eles escolheram Fred Nicácio, Marília, Gabriel Santana, Domitila, Mc Guimê e Amanda para cumprir o monstro do BBB 23.

Como foi a Prova do Anjo do BBB 23?

A Prova do Anjo foi realizada na tarde de hoje BBB 23. Foi realizado um sorteio para decidir quem seriam os brothers que participariam da disputa, como é de costume no programa. Cristian e Ricardo foram vetados da competição.

A disputa funcionou como as famosas máquinas de pegar brinquedo. Um membro da dupla ficou no controle, enquanto a outra pessoa era acorrentada no teto e deveria fazer a função de garra. O brother amarrado deveria pegar itens e colocar dentro da caçamba do carro. Ganhou quem conseguiu colocar mais itens importantes dentro do automóvel em menos tempos.

Amanda e Cara de Sapato - 7 objetos

Paula e Cezar - 4 objetos

Gabriel Santana e Fred Nicácio - 7 objetos

Sarah Aline e Marvvila - 2 objetos

Fred e Aline Wirley - 7 objetos

Bruno e Mc Guimê - desclassificados

Larissa e Bruna - 6 objetos

Domitila e Key Alves - 7 objetos

RESULTADO: Amanda ganhou a prova e Sapato está imune.

Dinâmica da semana do BBB 23?

O quarto paredão do BBB 23 começou a ser formado na última quinta-feira, 9, com o Big Fone. Gustavo caiu na berlinda e puxou Bruno junto com ele. No entanto, o caubói venceu a Prova do Líder pela segunda semana consecutiva e escapou da votação popular.

Key Alves arrematou o Poder Coringa na sexta-feira e poderá indicar um brother direto para a berlinda, sem a chance de participar da Prova Bate e Volta. A formação do paredão segue com a votação da casa no confessionário.

Anjo: o vencedor da prova imuniza um participante amanhã. O brother que disputou a dinâmica junto com o anjo também estará imune.

Líder: Gustavo indicará um rival direto para o paredão, sem chance de participar da Prova Bate e Volta.

Poder Curinga: Key Alves também indicará outro brother para a berlinda sem Bate e Volta.

Casa vota: os dois mais votados no confessionário vão para o paredão.

Prova Bate e Volta: Bruno e os dois mais votados pela casa participam da competição. Apenas um deles escapa do paredão quádruplo.

A eliminação acontece na terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

O que é o Castigo do Monstro do BBB 23?

O Monstro do BBB 23 é um castigo cumprido toda semana pelos brothers. O vencedor da Prova do Anjo escolhe dois rivais para vestirem as fantasias disponibilizadas pela produção. Ao som da música tocada na casa, eles devem se posicionar em um espaço no gramado e dançar.

Os brothers castigados também perdem 300 estalecas cada e quem está no VIP vai direto para a xepa. Eles devem cumprir a tarefa até o início do programa ao vivo de domingo e não podem tirar a roupa do Monstro antes disso, ou podem levar "estalecadas".

Essa é mais uma dinâmica para gerar "fogo no parquinho" entre os brothers, já que a escolha do monstro costuma criar atrito entre eles.