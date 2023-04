Cezar escolheu duas rivais para o castigo do monstro do BBB 23

Cezar ganha a prova do anjo e está imune no 13º paredão

A prova do anjo desse sábado valia um caro 0 km e a imunidade no 13º paredão do BBB 23, e quem se deu bem foi o Cezar. O enfermeiro fez o percurso em tempo recorde e conquistou o colar da semana, e ainda colocou duas rivais no castigo do monstro Veja como foi a disputa desse sábado, 8 de abril.

Como foi a prova do anjo BBB 23?

A disputa começou por volta do meio-dia e o líder Ricardo - que não participou da competição - iniciou a dinâmica com o sorteio da ordem da disputa. Os brothers precisaram enfrentar um percurso completo de obstáculos, e quem somasse o menor tempo seria o vitorioso. Cezar fez o menor tempo, enquanto Amanda foi a mais devagar.

1 - Fred Nicácio - 36.187 segundos

2 - Amanda - 394.931 segundos

3 - Cezar - 33.721 segundos

4 - Aline Wirley - 51.930 segundos.

5 - Sarah Aline - 95.518 segundos

6 - Larissa - 46,1 segundos

7 - Bruna Griphao - 41 segundos

8 - Domitila Barros - 95 segundos

QUEM GANHOU A PROVA DO ANJO: Cezar



Como já estava estabelecido pela dinâmica da semana, o Anjo não poderá ser votado no paredão. Ele também tem que escolher 2 participantes para o Castigo do Monstro, que será a indicação ao Paredão. O líder não é uma opção.

O formato é para a construção da berlinda de domingo.

Quem está no monstro?

Aline e Amanda estão foram escolhidas para o monstro da semana e agora também estão no paredão.

Paredão - 09/04/23

Dois emparedados pelo Castigo do Monstro (o Líder não poderá ser escolhido para o Monstro essa semana)

Anjo autoimune;

Líder indica;

Casa vota;

Poder Curinga: Poder da Mistura; o dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa;

Emparedado pelo Líder salva um dos dois com o colar de Emparedado pelo Monstro;

Emparedado do Monstro que continua no Paredão puxa alguém para a berlinda;

Prova Bate-Volta;

Formado o Paredão Triplo.

