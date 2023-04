Dinâmica da semana BBB 23: como será formado o 13º paredão

Uma 13ª dinâmica começou no BBB 23 nesta semana. Como de costume, o novo ciclo se inicia com a prova do líder, que foi vencida por Alface, e depois tem a disputa pelo anjo no sábado e formação de paredão triplo no domingo, com prova bate-volta. O anúncio foi feito por Tadeu na noite de quina-feira, 6 de abril.

Qual a dinâmica da semana BBB 23

Veja a dinâmica da semana de quinta até terça-feira que vem.

Quinta-feira, 06/04/23

Prova do Líder

Sábado, 7 de abril

Prova do Anjo em dupla

Poder Coringa valendo imunidade

Domingo - 09/04/23

Dois emparedados pelo Castigo do Monstro (o Líder não poderá ser escolhido para o Monstro essa semana)

Anjo autoimune;

Líder indica;

Casa vota;

Poder Curinga: Poder da Mistura; o dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa;

Emparedado pelo Líder salva um dos dois com o colar de Emparedado pelo Monstro;

Emparedado do Monstro que continua no Paredão puxa alguém para a berlinda;

Prova Bate-Volta;

Formado o Paredão Triplo.

Segunda-feira - 10/04/23

Jogo da discórdia

Terça - 11/04/23

Nova eliminação

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para 25 de abril. O reality show começou em 16 de janeiro.

