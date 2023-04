Cezar manda Aline e Amanda para o Monstro, que estão no paredão BBB 23

Cezar venceu a Prova do Anjo realizada neste sábado, 8, e escolheu quem está no Monstro. O enfermeiro optou por Aline Wirley e Amanda, que foram indicados ao paredão. Nesta semana, o castigo não é uma fantasia ou tarefa mas uma indicação para a votação popular. Ambos ainda podem se salvar durante a formação da berlinda amanhã.

VEJA: Cezar ganha a prova do anjo e está imune no 13º paredão

Quem está no Monstro hoje no BBB?

O Castigo do Monstro apresentou uma dinâmica diferente nesta semana. Após vencer a disputa pelo colar da imunidade, que desta vez é autoimune, Cezar precisou escolher dois brothers para mandar ao paredão. Conforme explicado nas regras, o único que não poderia ser escolhido era o líder.

Os castigados perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Quem está no Monstro, no entanto, ainda vai ter a chance de se salvar amanhã. Aline Wirley, que adquiriu o Poder Curinga, vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa.

O escolhido pelo líder também vai salvar um dos emparedados, e quem continuar na berlinda terá direito de puxar outra pessoa.

O Monstro é parte da dinâmica da Prova do Anjo do BBB 23. O vencedor da disputa ganha o colar da imunidade, um almoço especial e a responsabilidade de escolher duas pessoas para cumprir o castigo. Geralmente, os escolhidos pelo anjo precisam vestir fantasias desconfortáveis e cumprir a tarefa designada pela produção até o início do programa ao vivo de domingo.

VEJA: Bruna Griphao é acusada de racismo recreativo no BBB 23

Como foi a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo que consagrou Cezar como o campeão começou por volta das 12h30 deste sábado. Os brothers realizaram um sorteio para definir quem participaria da disputa.

A competição pelo colar da imunidade envolveu agilidade e força. O brother deveria apertar o botão dentro do carro da marca patrocinadora para dar início e correr para atravessar o túnel de espumas. Do outro lado, ele deveria apertar o segundo botão e fazer o caminho de volta dentro do túnel. Venceria quem fizesse o trajeto em menos tempos.

Depois de vencer a competição, o enfermeiro colocou seu colar de Anjo e leu o Castigo do Monstro. As duas indicações ao paredão pegaram os brothers de surpresa, que não esperavam a dinâmica. Eles também ainda não sabem que o Anjo é autoimune.

Amanhã Cezar curte um almoço especial com Fred Nicácio e Sarah Aline em sua companhia. Além de curtir a refeição enviada pela produção, o anjo da semana também assiste aos vídeos gravados pela família, momento que costuma causar bastante emoção.

Tempos:

1 - Cézar Black: 33.721

2 - Fred Nicácio: 36.187

3 - Bruna Griphao: 41.003

4 - Larissa: 46.158

5 - Aline Wirley: 51.930

6 - Sarah Aline: 95.518

7 - Domitila: 95.867

8 - Amanda: 394.931

VEJA: Globo confirma que expulsos voltarão para a final do BBB 23

Dinâmica da semana BBB 23

A dinâmica da semana do BBB 23 foi explicada na última quinta pelo apresentador Tadeu Schmidt. Nesta semana, o paredão será triplo e voltará a ter o voto para sair, ao contrário da semana passada em que o público votou em quem deveria ficar no programa.

Aline Wirley foi quem arrematou o Poder Coringa nesta semana. Ela terá uma função bastante especial no paredão de amanhã.

Anjo: autoimune. O vencedor da Prova do Anjo não poderá ser votado;

Líder: Ricardo indica um brother direto ao paredão, sem chance de disputar a Prova Bate-Volta;

Votação da casa: brothers votam no confessionário. O mais votado vai ao paredão;

Poder Curinga: Aline vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por outra pessoa que ainda estiver disponível;

Emparedado pelo líder salva um dos dois com o colar de emparedado pelo Monstro. O brother escolhido no castigo do Monstro que sobrar terá direito a um contragolpe e escolherá alguém para a berlinda.

Prova Bate-Volta: todos jogam a prova exceto o emparedado pelo líder;

O resultado do 13º paredão será anunciado na terça-feira, 11. O programa também vai iniciar uma nova semana turbo a partir do próximo ciclo, que contará com três provas do líder e três eliminações. Mais detalhes serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O BBB 23 termina em 25 de abril, terça-feira, e pagará o maior prêmio de sua história, ultrapassando os R$ 2 milhões.

VEJA TAMBÉM

Globo anuncia programação da final do BBB 23