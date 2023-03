Como votar na repescagem Gshow BBB 23: escolha 2 participantes para voltar

Veja como votar na repescagem do BBB 23 no Gshow - Foto; Reprodução/Globo

A repescagem do BBB 23 finalmente começou! A votação do Gshow já está aberta e você pode votar o quanto quiser para garantir que os seus favoritos retornem ao confinamento da TV Globo. A dinâmica vai durar até quinta-feira (23), quando conheceremos os vencedores.

Para votar na repescagem do BBB 23 no Gshow é necessário ter uma conta por lá. É importante saber que não se pode votar em mais de um participante por vez. Ou seja, mesmo que dois participantes vão retornar, a dinâmica não é múltipla escolha. Então você terá que votar em um participante por vez.

Assim, se você é fã de dois eliminados, terá que seguir o passo a passo, votar em um primeiro e depois repetir todo o processo para votar no segundo. Você não é obrigado a votar em dois competidores, se tiver apenas um favorito, é só ficar votando nele sem parar para tentar garantir o seu retorno ao jogo.

Passo a passo da votação no Gshow

Passo 1: acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Você deve clicar no menu do canto superior esquerdo para encontrar a opção "faça login gratuito ou crie sua conta" no final dele. Em seguida, clique em "cadastre-se";

Passo 2: agora é hora de criar seu login, neste formulário que abrirá na sua tela, você terá que informar apenas quatro coisas: nome completo, e-mail, senha que usará no site e data de nascimento. Depois, é só finalizar selecionando a opção que afirma que você leu e concorda com os termos de uso e apertar "cadastrar";

Passo 3: em seguida, você deve ir para a página principal do BBB 23. Você pode encontrá-la naquele mesmo menu do canto esquerdo ou seguir direto com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: nesta etapa, você clicará na enquete sobre quem deve voltar nesta repescagem do BBB 23. Ao entrar nela, você clicar no participante que deseja ver de volta.

Passo 5: por último, você vai selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e deve aguardar a confirmação do seu voto. Depois, é só apertar "votar novamente" para repetir o seu voto naquele participante ou dar um voto em outro brother que compete a repescagem do BBB 23.

Quem está competindo na repescagem?

Nove participantes competem na repescagem: Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa.

A votação para definir os dois vencedores foi iniciada no final da noite de terça-feira (21) e ficará no ar até a quinta-feira (23). Após a decisão do público, os campeões da repescagem voltam ao BBB 23 e competem como todos os outros ao prêmio milionário.

Porém, a dupla que retornar não estará imune esta semana e nem participará da prova do anjo e do líder, por isso já correrá perigos logo de cara.

Fred desistiu

Fred foi eliminado no décimo paredão do BBB 23, que teve resolução na noite de terça. O brother seguiu direto para a casa do reencontro, mas desistiu da dinâmica da repescagem quando recebeu a chance dada pelo apresentador Tadeu Schmidt. O jornalista disse que já havia passado de seu limite no jogo.

Eliminado nesta terça-feira, Fred desiste da Casa do Reencontro no #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/sXt2h8Ib0y — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2023

Por que Sapato, Guimê e Bruno ficaram de fora?

Cara de Sapato e Guimê foram expulsos do jogo, por isso ficam de fora de repescagem. Ambos deixaram o programa após terem passado dos limites com a mexicana Dania Mendez, que estava na casa durante um intercâmbio entre realities.

Bruno Gaga desistiu do jogo, por isso ele também fica de fora da repescagem. O brother apertou o botão de desistência da sala no mês de fevereiro, pouco dias após o resultado do quarto paredão, e retornou para casa.