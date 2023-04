Como votar no BBB 23 pelo celular para eliminar Gshow hoje

O 16º paredão da temporada foi formado no último domingo, 16, e a votação no Gshow já está aberta. Como votar no BBB 23 é bastante fácil e gratuito, basta ter uma conta Globo.com para participar da enquete oficial quantas vezes quiser. O resultado será anunciado no programa de terça.

Como votar no BBB 23 no Gshow?

A votação no Gshow fica aberta por 48 horas. O público tem até a noite de terça para escolher entre Amanda, Domitila Barros ou Larissa, que estão na berlinda da vez. Siga o passo a passo de como votar no BBB 23:

Passo 1: a primeira etapa é abrir o site do Gshow no navegador de seu celular ou baixar o aplicativo disponível para iOS e Android;

Passo 2: feito isso, você já irá localizar a votação oficial logo na primeira página. Clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?'

Passo 3: antes de escolher uma das sisters para deixar a casa, o sistema pedirá que você entre na sua conta Globo.com ou se cadastre.

Se você já participou de outras votações do reality, insira seu e-mail, senha e clique em 'entrar'. Se os dados estiverem corretos, você entrará na plataforma em poucos segundos.

Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pela plataforma. O registro pede poucos dados, como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Conforme também que você concorda com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: depois de concluir essa etapa, você já sabe como votar no BBB 23. Clique no nome da sister que você deseja ver fora do programa e confirme a opção fazendo a validação de segurança.

Passo 5: o voto será registrado em poucos segundos. Para participar de novo, clique em "votar novamente".

Votação da Enquete BBB 23

O 16º paredão foi formado durante o programa ao vivo de ontem, logo após a eliminação de Sarah Aline. O programa segue em um ritmo acelerado até a final.

Ricardo foi quem venceu a Prova do Líder. O biomédico mandou Amanda para a berlinda, que não gostou da justificativa dada pelo brother.

Em seguida, a casa votou em aberto. Domitila Barros foi a mais votada com quatro votos, ocupando a segunda vaga no paredão. A Miss Alemanha teve direito a um contragolpe e puxou Larissa com ela.

Quem votou em quem:

Ricardo votou em Bruna Griphao

Larissa votou em Sarah Aline

Bruna Griphao votou em Sarah Aline

Amanda votou em Sarah Aline

Sarah Aline votou em Bruna Griphao

Aline Wirley votou em Sarah Aline

Dinâmica da semana BBB 23

O BBB 23 segue em ritmo acelerado nesta semana e terá mais uma formação de berlinda após a 16ª eliminação.

Nesta segunda, 17, os brothers participam de mais um Jogo da Discórdia. A dinâmica é exibida durante o programa ao vivo de costume.

A eliminação acontece no início do programa ao vivo de terça. Depois que mais uma sister deixar a competição, haverá mais uma Prova do Líder e outra formação de berlinda no mesmo dia. A 17ª eliminação ocorre na quinta-feira.

Sendo assim, até quinta sobrarão apenas quatro brothers na disputa. A partir daí, haverá apenas mais um prova para decidir quem deve garantir a primeira vaga na final. Os três que sobrarem protagonizam o último paredão da temporada.

A final do BBB 23 está marcada para 25 de abril, logo após a novela Travessia. Três participantes disputam o prêmio que já ultrapassou a casa dos R$ 2 milhões.

Segunda-feira (17): Jogo da Discórdia

Terça-feira (18): eliminação + Prova do Líder + formação de paredão

Quarta-feira (19): festa

Quinta-feira (20): eliminação

Terça-feira (25): grande final

A programação dos próximos dias será explicada durante os programas ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.