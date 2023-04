Quem saiu do BBB 23 hoje é a Sarah; veja porcentagem

Sarah foi quem saiu do BBB 23 neste domingo, 16 de abril de 2023, com 58,2% dos votos. Ela perdeu a disputa para Bruna, que ficou com 41%, e Aline, que teve apenas 0,51% dos votos.

RELEMBRE: QUEM JÁ SAIU DO BBB 23?

Sarah Aline foi quem saiu do BBB 23

Sarah Aline estava em seu terceiro paredão e foi quem saiu do BBB 23 neste domingo. A psicóloga de 25 anos perdeu a disputa para Bruna Griphao e Aline Wirley, adversárias de seu grupo, o quarto fundo do mar.

A jovem era do time dos anônimos e entrou no jogo acorrentada com Gabriel Santana, participante que se tornou um de seus maiores aliados. Ela também criou grande amizade com Marvvila, além de se aproximar de nomes como Domitila, Fred e Cezar.

Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, ela acabou se envolvendo com Ricardo Alface, que no início do jogo era do quarto deserto. Eles mantinham uma amizade, que depois se tornou affair. Após uma briga com seus aliados, Ricardo migrou para o quarto de Sarah, mas sempre afirmou jogar sozinho.

Sarah foi uma das participantes que mais venceu disputas do líder na casa, ela foi campeã três vezes. Além disso, ela também já foi anjo e conquistou cinco semanas no vip. Em nove, ela ficou na xepa. Por sorte, ela conseguiu escapar do monstro e nunca recebeu o castigo.

Como foi formado o 15º paredão

O décimo quinto paredão foi mais uma formação relâmpago desta reta final de Big Brother Brasil 2023. Os brothers não esperavam que na sexta-feira (14) ele teriam que votar e iniciar mais um ciclo de eliminação no jogo, mas não tiveram escolha.

A formação começou com uma mini prova entre as escolhidas para o castigo do monstro, Amanda e Bruna Griphao. Elas tiveram que jogar bolinhas na boca de um palhaço no desafio. Cada uma tinha cinco chances e quem acertasse menos já começaria a votação da casa com 2 votos.

Bruna Griphao se deu mal nos arremessos e perdeu a prova de mira para Amanda. Assim, ela acabou empatando com os votos de Sarah Aline na casa. A líder da semana Domitila Barros então mandou a atriz para a berlinda ao lado de Aline Wirley, que foi a indicação direta da miss Alemanha.

Por último, a indicada da líder pôde puxar alguém para o paredão. Aline decidiu contragolpear Sarah Aline. Não foi realizada prova bate e volta, assim ninguém teve chance de escapar.

Quem votou em quem

Líder Domitila indicou Aline Wirley

Ricardo votou em Bruna Griphao

Larissa votou em Sarah Aline

Bruna Griphao votou em Sarah Aline

Amanda votou em Sarah Aline

Sarah Aline votou em Bruna Griphao

Aline Wirley votou em Sarah Aline

Domitila desempatou e mandou Bruna

Por fim, Aline Wirley usou contragolpe em Sarah Aline

Agenda da eliminada

Agora que deixou o jogo, quem saiu do BBB 23 hoje já seguirá para sua agenda de compromissos nos programas da Globo. A primeira entrevista é o Bate-Papo com o Eliminado no Rede BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim. Depois, também tem Mais Você e programa na Multishow.

Bate-Papo com o Eliminado: início da madrugada de segunda-feira (17), logo após o programa ao vivo do BBB 23

Onde: Gshow e Globoplay

Mais Você: segunda-feira (17), 10h35

Onde: TV Globo

BBB - A Eliminação: quarta-feira, 20h00

Onde: Multishow

Veja também - Ranking de rejeição do BBB 23