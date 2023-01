Quem ganhou a casa de vidro do BBB 23; veja porcentagem

A Casa de Vidro do BBB 23 ganhou seu resultado nesta manhã de quinta-feira (12) e Gabriel e Paula foram os grandes vencedores da disputa. O público escolheu a biomédica entre as mulheres com 60,55% dos votos e o modelo ficou com 64,40% na disputa. Assim, eles se tornam os primeiros nomes do elenco da temporada.

Paula e Gabriel ganharam a Casa de Vidro do BBB 23

O público decidiu e Gabriel e Paula foram os escolhidos para ocupar duas vagas do elenco desta temporada, recebendo 64,40% e 60,55%, respectivamente.

Gabriel é modelo e apesar de ainda não ser famoso, já conseguiu se infiltrar no meio das celebridades. O jovem de 24 anos revelou que já ficou até com Anitta. Natural de Ribeirão Preto, ele atualmente vive em Floripa. O rapaz trabalha como administrador, mas quer deixar a área de lado para seguir apenas a profissão de modelo. Ele está atualmente com 316 mil fãs no Instagram.

Paula tem 28 anos e é do Pará. A biomédica foi a primeira a pisar na Casa de Vidro e está no programa por dinheiro, segundo contou ao site da Globo e também alguns visitantes do complexo de vidro. Ela foi a primeira dos participantes da dinâmica a conquistar 300 mil seguidores no Instagram e é atualmente a única a ter mais de 400 mil. Agora, ela soma 402 mil fãs por lá.

Até pouco antes do anúncio da vitória, a enquete do DCI somava mais de 29 mil votos e indicava Gabriel e Paula como os favoritos. Já a do UOL, com 37 mil, indicava Manoel e Giovanna como os possíveis vencedores.

Sendo assim, Giovanna e Manoel voltarão para a casa.

VEJA OUTROS PARTICIPANTES DO BBB

Que dia começa o Big Brother Brasil 2023

O BBB 23 começa oficialmente no dia 16 de janeiro, próxima segunda-feira. Neste ano, a Casa de Vidro começou antes do início da temporada, uma novidade para o reality show. Assim, esta será a primeira vez que os vencedores da disputa não levarão informações privilegiadas sobre o jogo e os participantes para o confinamento.

O Big Brother Brasil costuma durar três meses e é exibido de domingo a domingo, além de ganhar transmissão 24 horas das câmeras do programa na Globoplay.

Assista ao vídeo com o apresentador do BBB 23

Leia também

Participantes expulsos do BBB

Maiores votações do BBB