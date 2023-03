Dinâmica da semana BBB 23 tem 9º paredão quádruplo

Uma nova dinâmica da semana começa no BBB 23, e como de costume, o novo ciclo começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 9 de março e termina com a eliminação na terça-feira.

Qual a dinâmica da semana BBB 23?

Dinâmica da semana de quinta, 9 de março

Apenas dez jogam a prova do líder do BBB 23;

Fred e Domitila não participam;

Líder Fred vetou Cezar

Consequência para as 4 primeiras duplas a desistir

- Uma estará na xepa

- Não poderá comprar o poder curinga

- Não participa da prova do anjo

- Outra não participa da próxima prova do líder

Dinâmica da semana de sábado, 11 de março

Prova do Anjo

Poder Coringa

Dinâmica da semana de domingo, 12 de março

Anjo imuniza;

Líder indica;

Dinâmica de votação da casa: Será dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas; Pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo; De cada grupo sairá um emparedado.

Poder Curinga: Dono do Poder Curinga determina qual dos emparedados poderá dar o Contragolpe;

Caso ninguém compre o Poder Curinga, os dois emparedados pela casa decidem em consenso o Contragolpe

Prova Bate-Volta.

Quando acaba o BBB 23

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para 25 de abril. O reality show começou em 16 de janeiro, portanto será exibido em fevereiro, março e metade do mês de abril.

No ano passado, o BBB 22 terminou em 27 de abril coroando Arthur Aguiar, o primeiro Camarote a vencer a competição por R$ 1,5 milhão.

O prêmio do BBB 23 será o maior da história, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

LEIA | Fred é quem venceu a prova do quarto branco do BBB 23