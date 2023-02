Domitila cantando Racionais no BBB 23 arranca risadas na web

O resultado do segundo paredão gerou muito choro na casa. Paula precisou da ajuda dos amigos com a saída de Gabriel, assim como Bruna, Tina e outros participantes que gostavam do rapaz. Mesmo ficando no confinamento, a comemoração de Domitila foi cheia de emoção. Depois, Domitila cantando Racionais virou meme na internet porque a miss chorava enquanto recitava a letra.

Público se diverte com Domitila cantando Racionais após paredão do BBB 23

Na madrugada de quarta (1), depois da eliminação de Gabriel e retorno de Domitila e Cezar do segundo paredão, a miss Alemanha estava no quarto fundo do mar com os aliados ainda chorando por causa da berlinda.

Emocionada com a situação e ainda secando as lágrimas, a famosa chamou por Key Alves e brincou: "amiga, sua maloqueira, a maloqueira do rolê". "Imagina essa Barbie aqui ouvindo Racionais, não dou conta", comentou Key.

"Eu imagino", disse Domitila, que em seguida começou a cantar a música Vida Loka (Parte 1) do grupo. Enquanto passava por alguns trechos, como "Onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor", Domitila chorava. Já Key se divirtia e balançava os dedos.

Na internet, a cena virou meme. O público deu risada de Domitila cantando Racionais enquanto chorava e o momento de emoção da miss acabou se tornando cômico.

"Passando mal com esse VT da Domitila chorando enquanto recita Vida loka, sério, adoro ela", comentou um fã. "Domitila muito especial chorando e citando racionais e Key segurando a risada. Mas é muito boa mesmo", disse outro.

Passando mal com esse VT da Domitila chorando enquanto recita Vida loka, sério, adoro ela 😂 pic.twitter.com/cXgUmrB6ES — Douglas Françoza (@DouglasFrancoza) February 1, 2023

Domitila muito especial chorando e citando racionais e Key segurando a risada..

Mas é muito boa mesmo #Bbb23 pic.twitter.com/yTBZvK4pjE — Lllliz (@Lllliz5) February 1, 2023

Domitila: olha aí a maloqueira

Key: Imagine essa Barbie cantando racionais Same energy pic.twitter.com/KpW8uoKyQD — Elena Wesley (@elenawesley) February 1, 2023

Segundo paredão do BBB 23

Domitila Barros, Gabriel Tavares e Cezar Black competiram no segundo paredão do BBB 23. O enfermeiro baiano se livrou da eliminação com folga, somando apenas 0,61% dos votos para sair. No entanto, a briga foi acirrada entre a miss e o modelo. No final, quem se deu pior foi Gabriel, que recebeu 53,3% dos votos. Domitila ficou com a segunda posição e somou 46,09%.

Alvo do público por causa de um relacionamento conturbado com Bruna Griphao no confinamento, a saída do brother foi regada a muito choro. Assista: