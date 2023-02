Por que a Key tem medo do Michael Jackson? Sister vai ao prantos

Key Alves no BBB 23 e Michael Jackson no videoclipe de You Are Not Alone, publicado em seu canal em 2009 - Foto: Reprodução/Globoplay/Youtube/@Michael Jackson

Jogadora de vôlei revelou medo no confinamento, que gerou piada entre participantes e fãs do reality show.

Um assunto que virou motivo de risadas para o público é o medo que Key Alves tem do já falecido cantor e compositor Michael Jackson. A jogadora de vôlei revelou o trauma para os colegas de confinamento e disse que já até fez terapia por causa disso. Na madrugada desta quarta-feira (1), a famosa chegou a chorar porque disse ter visto o cantor no espelho do quarto.

O que aconteceu com Key Alves do BBB 23?

Key Alves explicou para alguns colegas do BBB 23 que tem medo de Michael Jackson desde os 9 anos. Ela disse que tudo começou quando o cantor faleceu, em 2009. A jogadora ficava sonhando com o cantor, até que começou a ficar apavorada.

"[Medo] da imagem dele. Já fui até para terapia por causa disso. Comecei a sonhar muito com ele, muito, terrível", explicou.

Marvvila perguntou se o videoclipe Thriller chegou a influenciar o medo da famosa, mas ela contou que não e quando passou a se sentir amedrontada pelos sonhos com o cantor, ele já tinha passado pelas mudanças na pele e estava branco.

"Foi quando ele morreu, a partir daí comecei a ter muito medo dele. Só passava ele na TV. Caixão para lá... Aí fiquei cagada. Minha mãe disse que toda vez que tocava música eu gritava. Peguei pavor", completou.

A atleta disse que passou por um processo de psicose na terapia para esquecer o rosto do cantor: "todo santo dia eu sonhava com esse homem. Nos cantos da parede, me chamando. Fazendo assim com as mãos. Pavor para uma criança".

Susto no quarto

Pouco depois de revelar seu medo para o grupo, a situação virou piada na internet e ganhou comentários entre os fãs do reality show. Além disso, ganhou até brincadeiras no quadro de ilustração de Rafaella Tuma. O assunto voltou à tona mais uma vez na madrugada de quarta-feira (1), quando Key Alves apareceu chorando ao alegar ter visto Michael Jackson correndo no vidro do quarto fundo do mar.

"Aí me olhei no espelho e o Michael Jackson saiu correndo", contou. A famosa foi consolada pelos amigos, enquanto alguns riam da situação. "Tá todo mundo menos ele", tranquilizou Fred Nicácio.

2h da manhã e a key chorando pq disse que viu o michael jackson. sério kkkkkkkkk pic.twitter.com/jLx1K5INer — maya (@cabewalking) February 1, 2023

