Domitila chega a 1 milhão de seguidores após deboche de trio

Domitila Barros alcançou a marca de 1 milhão de seguidores na manhã desta quarta-feira, 22, após um vídeo de Larissa, Gabriel e Tina debochando da ativista social viralizar na web. Enquanto conversavam na Casa do Reencontro, os brothers ironizaram o fato da Miss Alemanha ter poucos seguidores comparado a outros participantes desta edição.

Quantos seguidores tem Domitila Barros?

Tina afirmou que, caso seja escolhida para voltar ao BBB 23, iria enganar a ativista social dizendo que ela tem 37 fã-clubes, uma referência a sua idade. "18 [fã-clubes] só na Alemanha", ironizou. Gabriel também disse que iria inventar a quantidade de seguidores que Domitila tem. Até então, a modelo somava 736 mil fãs em sua página no Instagram.

Larissa imaginou como seria contar essa mentira para Domitila e fez até um discurso sobre o que falaria para a sister. “[Eu iria dizer que] Isso não sou eu que estou dizendo, são os quase 10 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais", disse enquanto ria com os colegas.

Tina, Larissa e Gabriel zombando da Domitila e falando que vão tirar sarro com a cara dela, que vão falar sobre os seus seguidores e que só tem apenas 37 fãs #BBB23 pic.twitter.com/j2wbR5a4zq — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 22, 2023

O vídeo repercutiu nas redes sociais, fazendo com que o número de seguidores de Domitila crescesse rapidamente e atingisse a marca de 1 milhão. "O sonho com o milho branco agora faz mais sentido que tudo. Gratidão pelo primeiro MILHÃO que conquistamos por aqui! Temos certeza que além de ficar muito feliz com esses números, Domitila saberá utilizar para o bem. A influência que ela está conquistando será utilizada para algo que ela luta desde de pequena, que é dar voz à causas que infelizmente hoje não recebem a atenção que merecem", escreveram os administradores da conta da pernambucana.

Ao atingir a marca do milhão, Domitila ultrapassa Gabriel e Tina, que são seguidos por 807 mil e 536 mil pessoas, respectivamente.

Quem do BBB 23 tem mais seguidores?

O mais seguido do BBB 23 é Fred, que já entrou no programa com 9,2 milhões e agora soma 11 milhões de pessoas que o acompanham. Já entre os Pipocas a mais seguida é Larissa, com 2,5 milhões de seguidores.

Pipoca

1º - Larissa: de 104 mil para 2,5M

2º - Amanda: de 13 mil para 2,1 milhões

3º - Gustavo: de 237 mil para 1,6 milhão

4º - Marília: de 796 mil para 1,2 milhões

5º - Paula: de 10 mil para 995 mil

6º - Ricardo: de 2 mil para 922 mil

7º - Gabriel: de 60 mil para 807 mil

8º - Sarah Aline: de 5 mil para 596 mil

9º - Cezar: de 3800 para 571 mil

10º - Tina: de 7 mil para 536 mil

11º - Cristian: de 189 mil para 530 mil

Camarote

1º - Fred: de 9,2 milhões para 11 milhões

2º - Bruna Griphao: de 2,7 milhões para 4,4 milhões

3º - Gabriel Santana: de 2,1 milhões para 3,1 milhões

4º - Key Alves: de 7 milhões para 8,7 milhões

5º - Fred Nicácio: de 339 mil para 1,1 milhão

6º - Marvvila: de 644 mil para 1,4 milhão

7º - Aline Wirley: de 853 mil para 1,6 milhão

8º - Domitila Barros: de 214 mil para 1 milhão

