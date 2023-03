Domitila saiu do BBB 23 após perder para Fred quarto branco?

Domitila permanece no quarto branco do BBB 23 e voltará para o confinamento do reality show ainda hoje, quinta-feira, 9 de março - Foto: Reprodução/Globoplay

Apesar de perder a prova de resistência no quarto branco para Fred, Domitila não saiu do BBB 23 e volta ainda hoje ao confinamento, durante o programa ao vivo desta quinta-feira (9), que começará às 22h25.

Após a volta de Fred, a produção do reality pregou uma peça nos brothers e removeu o boneco de Domitila do telão da sala, o que levou os brothers a suspeitarem que a sister foi eliminada.

Como Tadeu Schimdt não explicou dentro da casa como será a dinâmica, já viu, as especulações entre os participantes são infinitas.

Na prática, Domitila já está no 9º paredão e não terá direito ao bate-volta de domingo.

"Só está o relógio dela. Tiraram o rosto e tiraram o queridômetro. Não dá para colocar nada para ela, não dá para clicar", disse MC Guimê. Enquanto isso, Alface especulou que a atitude da produção foi por Domitila não realizar o raio-x hoje, já que ainda permanece no quarto.

Apesar do medo dos brothers de Domitila ter sido eliminada do BBB 23 por conta do quarto branco, isso aconteceu apenas uma vez na história do programa.

A primeira vez em que a dinâmica apareceu no reality show, ela foi decisiva. Newton atendeu o Big Fone e chamou Ralf e Leo para o desafio. Após cerca de 17 horas, Leo apertou o botão vermelho e foi eliminado do jogo.

Nas outras vezes em que o quarto branco apareceu, não ocorreram eliminações. Ainda no BBB 9, a consequência da segunda vez que a dinâmica apareceu era o paredão. No BBB 10, houve votação para definir quem no quarto branco teria imunidade e quem iria ao paredão. No BBB 20, a consequência também foi a ida ao paredão.

ASSISTA: Momento em Fred venceu a prova do quarto branco do BBB 23

Como Domitila perdeu a prova de resistência no quarto branco?

Domitila não desistiu no quarto branco, mas se atrapalhou e acabou derrubando a placa que precisava segurar durante a prova. A sister aguentou mais de 18 horas e só perdeu o equilíbrio do objetivo no final da madrugada desta quinta-feira. Assim que percebeu que perdeu, ela avisou Fred e comentou que o brother havia ganhado a disputa.

O momento que a Domitila deixa a placa cair #BBB23 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/M2LAR6Ndvz — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2023

O brother chorou de emoção e alguns minutos depois pôde retornar ao confinamento. Já Domitila foi avisada pelo Big Boss que o castigo continuaria para ela, mas ganhou algumas regalias. Ela recebeu um kit de sobrevivência com água, artigos de higiene, entre outros. Um banheiro foi liberado para ela e a miss pôde tomar banho.

Domitila recebeu produtos de higiene e comida, além de um banheiro com chuveiro. Ela fica no Quarto Branco até o programa ao vivo de hoje. #BBB23 pic.twitter.com/p6hHN9XjSv — CHOQUEI (@choquei) March 9, 2023

Depois das 10h00, o Pay Per View parou de exibir o quarto branco. A câmera focado em Domitila saiu do ar e apenas o confinamento do BBB 23 era mostrado entre as câmeras na Globoplay. A situação gerou reclamação nas redes sociais.