Os 10 paredões mais votados do Big Brother Brasil

Carro-chefe da programação da Globo, quando o Big Brother Brasil está no ar não se fala outra coisa. A grande adesão do público ao reality show faz com que as votações do programa sejam surpreendentes. Entre os paredões mais votados da história da atração está um que até entrou para o livro mundial de recordes.

Disputa do BBB 20 é a maior entre os paredões mais votados do reality

O maior entre os paredões mais votados da história do reality show é o embate entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez no Big Brother Brasil 20. Manu e Prior tinham torcidas adversárias que mobilizaram muita gente para votar. O resultado foi que o paredão somou 1,53 bilhão de votos, a maior quantidade já registrada em um programa de televisão.

Por conta disso, a berlinda que eliminou Prior com 56,73% dos votos acabou entrando para o livro mundial de recordes, o Guinness Book. Antes do final da edição, o BBB recebeu uma placa do Guinness, que o apresentador Tiago Leifert mostrou ao público durante o programa ao vivo.

Embate de rivais do BBB 21

Jade Picon e Arthur Aguiar começaram o jogo como prováveis aliados, mas ao longo do jogo se tornaram rivais. A briga entre os dois refletia nas torcidas, que tiveram um embate histórico em um dos paredões da edição.

Quando os dois foram juntos para a berlinda do programa, o público votou sem parar. Este se tornou a segunda eliminação mais votado da história do reality show brasileiro, somando no total 698 milhões de votos. A briga terminou com Jade eliminada com 84,93% de rejeição.

Paredão do BBB 20 completa top 3 de paredões mais votados do reality

Um paredão muito aguardado no Big Brother Brasil 20 fez história: foi o embate entre Juliette, a favorita da edição, Sarah, que era ex-aliada da paraibana, e o cantor Rodolffo. A disputa resultou na eliminação de Sarah com 76,76% dos votos. No total, a berlinda somou 654 milhões de votos.

Rodolfo e Juliette se salvaram com folga. O cantor recebeu apenas 22% de rejeição, enquanto Juliette teve apenas 1,24% dos votos para sair.

Paredão do BBB 21 entre Carla, Fiuk e Rodolffo

A briga entre Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo no BBB 21 foi muito acirrada e a atriz foi eliminada por uma diferença de menos de 1%. No total, foram contabilizados 535 milhões de votos. Sendo 44,96% destinados a Carla e 44,45% direcionados para Rodrolfo. Fiuk não foi o foco desta berlinda e somou apenas 10,59% dos votos.

Paredão que eliminou Gil do BBB 21

Gil do Vigor foi um dos participantes mais marcantes da edição, mas não conseguiu chegar na grande final. Pouco antes, ele acabou em um paredão que o eliminou com 50,87% dos votos. A disputa foi entre o pernambucano, Juliette e Camilla de Lucas. No total, a berlinda somou 514 milhões de votos e por isso entrou para os paredões mais votados da história do reality da Globo.

Camilla quase foi eliminada, somando 47,65%, e Juliette mostrou que era a favorita da temporada e recebeu apenas 1,48% dos votos.

Paredão BBB 21 fez mais de 400 milhões e tinha aliados

O paredão entre os "Bastião", Caio e Rodolffo, e Gil do Vigor é a primeira da lista de paredões mais votados que totalizou menos de 500 milhões. O total da disputa entre os aliados que eram considerado um dos alívios cômicos da edição e Gil do Vigor somou 416,9 milhões.

Nesta disputa, Rodolffo acabou eliminado do programa com 50,48%. Caio se salvou ao receber 44,09% e Gil nem passou perto da eliminação, somando apenas 5,43%.

Disputa marcante do BBB 20

A sétima colocado na lista de paredões mais votados do Big Brother Brasil é a disputa entre Guilherme Napolitano, Pyong Lee e Gizelly no BBB 20. Este paredão conquistou 416,6 milhões de votos e eliminou o modelo. Napolitano recebeu 56,07% de rejeição e deixou o programa, enquanto o mágico teve 43,29% dos votos e Gizelly somou um percentual surpreendente, apenas 0,64%.

Eliminação de Arthur no BBB 21

No BBB 21, a briga entre Arthur Picoli, Camilla de Lucas e Pocah no paredão somou 414 milhões de votos. A berlinda resultou na eliminação de Arthur, que recebeu 61,34% dos votos do público. Camilla teve o segundo maior percentual da berlinda, 30,77%, e Pocah se deu bem, somando apenas 7,89%.

Marcante eliminação de Pyong do BBB 20

A eliminação de Pyong do BBB 20 foi um dos momentos mais lembrados da edição. O brother era conhecido por ser um jogador estrategista, mas seus planos deram errado e ele acabou eliminado em uma disputa contra Babu e e Rafa Kalimann. Além disso, sua saída rendeu muitos memes, já que aliados do mágico acreditavam que tudo se tratava de paredão falso e ele ainda voltaria.

A disputa contabilizou 385 milhões de votos e é a nona entre os paredões mais votados da história do reality show brasileiro. Pyong acabou se tornando o oitavo eliminado da temporada com 51,70% dos votos. Babu, que foi para diversos paredões da edição somou 47,71% e Kalimann teve apenas 0,59% dos votos.

Saída de Mari Gonzalez do Big 20

O décimo colocado entre os paredões mais votados do Big Brother Brasil é a saída de Mari Gonzalez do BBB 20. Ela se tornou a quinta colocada da temporada e deixou o reality show em uma disputa contra Manu Gavassi e Babu que resultou em 359 milhões de votos.

Mari foi eliminada com 54,16% dos votos do público, enquanto Manu recebeu 41,26% e Babu ficou apenas com 4,58% dos votos naquela berlinda.

