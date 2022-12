Maiores votações do BBB: relembre quais foram os paredões e finais mais marcantes do programa - Foto: Reprodução/Globo

BBB 23: relembre as 7 maiores votações do BBB na história

BBB 23: relembre as 7 maiores votações do BBB na história

Há mais de 20 anos o Big Brother Brasil ocupa as telinhas e marca gerações. Ao longo das temporadas, com o crescimento da internet e grande repercussão do reality show nas redes sociais, a quantidade de votos só foi aumentando. As edições mais recentes, de 2020 a 2022, são as que assumem os primeiros lugares do ranking de maiores votações do BBB.

VEJA: BBB 23: quem vai apresentar a nova temporada?

Paredão do BBB 20 ainda não foi superado entre as maiores votações do BBB

Quem acompanhou o BBB 20 lembra muito bem do maior paredão da temporada. Até hoje os números de votos da berlinda entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez não foi superado. Foram Foi um total de 1,53 bilhão de votos e por isso o programa brasileiro acabou no Guinness Book como a maior quantidade de votos já registrada em um programa de televisão.

O embate de Prior e Manu movimentou muitos famosos, como Bruna Marquezine, Neymar, e muitos outros que tomaram lados e a briga pela permanência não saia da boca do povo. Por fim, quem acabou perdendo a disputa foi Prior, que acabou eliminado com 56,73% dos votos.

Relembre:

Final do BBB 22 quebrou recorde

A final do Big Brother Brasil 2022 foi a que somou a segunda maior quantidade de votos em uma votação do reality show. A disputa entre Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva pelo prêmio de R$ 1,5 milhão gerou 730 milhões de votos.

No final da disputa, Arthur saiu como o grande vencedor. Ele recebeu 68,96% da preferência do público, enquanto PA ganhou 29,91% dos votos e DG somou apenas 1,13% do favoritismo.

O percentual de Arthur foi um dos mais altos da história dos ganhadores do reality show. Ele ocupa a quinta posição na lista de vencedores, perdendo apenas para Bambam do BBB 1 (68%), Cida do BBB4 (69%), Juliette do BBB 21 (90,15%), Alemão do BBB 7 (91%) e Fael Cordeiro do BBB 12 (92%).

Jade Picon x Arthur Aguiar - Paredão de rivais quebrou recorde de votos por minuto

Além de ser a terceira maior votação da história do programa, a berlinda que marcou a briga entre Arthur Aguiar e Jade Picon também quebrou o recorde de votação por minuto do reality show da TV Globo. Foram 3.591.000 de votos por minuto.

A briga foi entre Jade, Arthur e Jessilane e somou pouco mais de 698 milhões no total. A influencer e o ator viraram rivais no programa depois de um desentedimento quando a jovem virou líder no reality show, assim como as torcidas dos artistas.

Quem acabou levando a pior foi Jade Picon, que acabou eliminada com 84,93% dos votos. Jessilane ficou com 13,3% dos votos e Arthur apenas 1,77%.

Relembre:

+Conheça a história do Big Brother Brasil

Paredão entre Juliette, Rodolffo e Sarah foi marcante

Entre os paredões com as maiores votações do BBB está a briga entre Juliette, Rodolffo e Sarah Andrade no BBB 21. Foram contabilizados mais 654 milhões de votos nesta berlinda. Juliette e Sarah chegaram a ser aliadas durante parte do jogo, mas a aliança acabou sendo quebrada ao decorrer da competição.

Sarah foi a eliminada desta berlinda, recebendo 76,76% de rejeição. Rodolffo se salvou ao receber apenas 22% dos votos do público para sair e Juliette se salvou com folga, recebendo apenas 1,24% dos votos.

Final do BBB 21 é uma das mais votadas da história

E não foi apenas a final do BBB 22 que entrou para a história. O grande dia que premiou Juliette como uma das campeãs do programa em 2021 foi marcado por uma votação que somou a casa dos 633 milhões. A grande final foi disputada por Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk, mas todos fora do confinamento já sabiam que o prêmio era da paraibana, que permaneceu como favorita do público durante todo o programa.

No grande dia, ela recebeu 90,15% da preferência do público e se tornou a terceira na lista de maiores porcentagens dos campeões da versão brasileira do reality show. Camilla de Lucas levou a coroa de vice-campeã com 5,23% dos votos e Fiuk ficou em terceiro com 4,62%.

Relembre o discurso de Tiago Leifert:

Carla Diaz x Fiuk x Rodolffo no BBB 21

O paredão que tirou Carla Diaz do jogo foi uma das maiores votações do BBB. A berlinda era da atriz de O Clone contra Fiuk e Rodolffo. Carla havia há pouco sido campeã do paredão falso, mas não conseguiu se manter no jogo na nova disputa.

Carla recebeu 44,96% dos mais de 535 milhões de votos contabilizados. Porém, a atriz não ficou por pouco. Rodolffo somou 44,45% dos votos para sair e ficou bem perto da porcentagem da loira. Já Fiuk se salvou com folga, apenas 10,59% dos votos.

Relembre o icônico retorno da atriz no paredão falso:

Eliminação de Gil do Vigor

O sétimo paredão no ranking de maiores votações do BBB é a berlinda que ficou marcada pela saída de Gil do Vigor da temporada de 2022. A disputa foi entre Juliette, Camilla de Lucas e Gil e recebeu 514 milhões de votos no total.

O economista era um dos favoritos da edição e era apontado como um dos únicos que podia ameaçar a vitória de Juliette. Porém, antes da final, ele acabou sendo eliminado ao receber 50,87% dos votos em uma berlinda. Camilla ficou com 47,65% dos votos para sair e Juliette recebeu apenas 1,48%.

Leia também

Quando começa o BBB 23? Veja data da nova edição e novidades