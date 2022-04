Porcentagem do Arthur BBB 22 é a 5ª maior no ranking dos vencedores

Porcentagem do Arthur BBB 22 é a 5ª maior no ranking dos vencedores

A porcentagem de Arthur do BBB 22 confirma o favoritismo do brother. O ator levou o prêmio de R$1,5 milhão com 68,96% dos votos, e registrou ampla vantagem sobre Paulo André e Douglas Silva, que receberam 29,91% e 1,13%. O famoso entra para o ranking dos maiores percentuais entre os ganhadores da história do reality show.

Porcentagem do Arthur BBB 22

68,96% foi a porcentagem de Arthur no BBB 22. O ator foi o grande campeão do prêmio milionário e entrou para a seleta lista de vencedores do reality show.

A torcida de Arthur é a mais forte do BBB 22. O ator foi pra sete paredões e em todos eles somou baixos índices de votação e nunca correu risco de deixar o programa. Os dois maiores percentuais do famoso foram nas últimas berlindas, período em que sua rejeição estava mais forte nas redes sociais. Para se ter dimensão da força da ‘padaria’, a maior porcentagem que o marido de Maíra Cardi recebeu em uma berlinda foi de 28,54%, na qual Jessilane foi eliminada. Na disputa contra Jade Picon, ele recebeu apenas 1,77%.

Os números já indicavam que a torcida do ator iria dar trabalho para os outros finalistas. Quando Arthur esteve no paredão falso, venceu a berlinda com 82,8% – Gustavo, segundo colocado, recebeu apenas 10,54%.

O percentual da vitória do famoso foi um dos mais altos da história do programa. Ele entra para o top 5 dos maiores vencedores do BBB. Quem encabeça a lista é Fael Cordeiro do BBB 12, que venceu a edição com 92% dos votos e é o recordista. A segunda posição fica com Diego Alemão, do BBB 7, vencedor com 91%. Em terceiro lugar está Juliette, com 90,15% dos votos. Quem completa o top 5 é Cida, do BBB 4, com 69%, e Kleber Bambam, do BBB 1, com 68%.

Fael Cordeiro, do BBB 12: campeão com 92% dos votos Diego Alemão, do BBB 7: campeão com 91% Juliette, do BBB 21: campeã com 90,15% Cida, BBB 4: campeã com 69% Arthur Aguiar, do BBB 22: campeão com 68,96% dos votos Kleber Bambam, BBB 1: 68% Cézar Lima, BBB 5: 65% Rodrigo Cowboy, BBB 2: 65% Fernanda Keulla, BBB 13: 62,79% Paula Von Sperling, BBB 19: 61,09% Marcelo Dourado, BBB 10: 60% Emily Araújo, BBB 17: 58% Gleici Damasceno, do BBB 18: 57,28% Jean Wyllys, BBB 5: 55%Vanessa Mesquita, BBB 14: 53% Dhomini Ferreira, BBB 3: 51% Rafinha, do BBB 8: 50,15% Mara Viana, BBB 6: 47% Thelma Assis, BBB 20: 44,1% Maria Melillo, do BBB 11: 43% Max Porto, BBB 9: 34,85%

Ranking rejeição BBB 22

Se Arthur passou longe do ranking de rejeição do BBB 22, outros brothers não podem dizer o mesmo. É o caso de Laís, sua segunda rival no jogo. A médica está no topo da lista dos menos queridos da temporada, com 91,25% dos votos. Os fãs do famoso se mobilizaram para tirar a goiana da casa – e conseguiram.

Em segundo lugar está Larissa. Após desagradar o público com suas ‘fake news’, a pernambucana recebeu 88,59% dos votos e deixou o confinamento no sexto paredão, ficando somente duas semanas no jogo. Bárbara completa o top 3 com 86,02% dos votos. Membro do Lollipop, a loira também não conseguiu se consolidar no jogo com popularidade e deixou o programa no terceiro paredão.

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Natália: 83,43%

Gustavo: 81,53%

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Linn da Quebrada: 77,16% dos votos

Eliezer: 65,76% dos votos.

Jessilane: 63,63% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Pedro Scooby: 55,95% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

+ Reencontro BBB 22: Globo anuncia ‘dia 101’ na próxima quinta-feira