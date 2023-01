Quem ganhou o último BBB: final bateu recorde de votos

A nova edição do BBB está chegando e a já ansiedade tem tomado o público. Falta pouco para o reality show anunciar os participantes de 2023 e dar a largada de mais uma competição. Enquanto isso, o que resta é relembrar momentos marcantes das edições passadas, como a grande final de 2022, que registrou um recorde de votos.

Arthur Aguiar ganhou o BBB 22

O ator e cantor Arthur Aguiar foi o grande vencedor do BBB 22. O ex-marido de Maíra Cardi recebeu 68,96% dos votos e derrotou Paulo André e Douglas Silva na grande final. Ele foi o primeiro camarote a ganhar o programa na história. Até então, apenas participantes do grupo pipoca - o de anônimos - haviam levantado a coroa de campeão no reality show da TV Globo.

A final desta edição marcou um recorde de votos, batendo os 730 milhões. Esta é a segunda maior votação dos mais de 20 anos de programa, ficando atrás apenas da berlinda histórica entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzales no BBB 20, que registrou 1,53 bilhão de votos.

Enquanto Arthur teve quase 70% da preferência do público nesta disputa, Paulo André ficou com a vice-liderança, somando 29,91%, e Douglas Silva ficou na última posição com apenas 1,13%.

Com isso, Arthur conseguiu lugar no Top 5 das maiores porcentagens entre os campeões do reality show. Ele fica atrás apenas de Fael Cordeiro (92% no BBB 12), Alemão (91% no BBB 7), Juliette (90,15% no BBB 21) e Cida (69% no BBB4).

Veja como a final:

Que dia começa o BBB 23

O BBB 23 vai começar no dia 16 de janeiro, a próxima segunda-feira. O reality show continuará com a dinâmica de mesclar o elenco entre famosos e anônimos e trará o maior prêmio da história do programa. Com um valor de R$ 1,5 milhão desde 2010, o apresentador Tadeu Schimdt revelou que quem se dedicar nas provas irá sair com uma quantia maior no bolso. Ainda não foi revelado até quanto os brothers poderão acumular.

Antes do começo da nova edição do reality show, a Casa de Vidro entrará em ação. Os detalhes ainda não foram revelados pela produção, mas segundo o jornal Extra, a dinâmica deve ter início na terça-feira, dia 10. A produção ainda não confirmou a informação, mas como a data se aproxima, isso deve ocorrer em breve.

Quem ganhou as outras edições do Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil estreou em 2002. O reality show ganhou duas temporadas neste ano, uma que começou em janeiro e terminou em abril e outra que teve início pouco depois, em maio, e terminou em junho. Esta foi a única vez na história do programa que duas temporadas foram exibidas no mesmo ano. Desde então, o reality show ganha uma edição por ano, que sempre começa em janeiro.

Big Brother Brasil 1: Kleber de Paula, o Bambam - 62%

Big Brother Brasil 2: Rodrigo Leonel, o cowboy - 65%

Big Brother Brasil 3: Dhomini Ferreira - 51%

Big Brother Brasil 4: Cida dos Santos - 69%

Big Brother Brasil 5: Jean Wyllys - 55%

Big Brother Brasil 6: Mara Viana - 47%

Big Brother Brasil 7: Diego Alemão - 91%

Big Brother Brasil 8: Rafinha Ribeiro - 50,15%

Big Brother Brasil 9: Max Porto - 34,85%

Big Brother Brasil 10: Marcelo Dourado - 60%

Big Brother Brasil 11: Maria Melilo - 43%

Big Brother Brasil 12: Fael Cordeiro - 92%

Big Brother Brasil 13: Fernanda Keulla - 62,79%

Big Brother Brasil 14: Vanessa Mesquista - 53%

Big Brother Brasil 15: Cézar Lima - 65%

Big Brother Brasil 16: Munik Nunes - pontuação neste ano foi diferente e não em porcentagem, ela venceu por 6x0

Big Brother Brasil 17: Emily Araújo - 58%

Big Brother Brasil 18: Gleici Damasceno - 57%

Big Brother Brasil 19: Paula Von Sperling - 61%

Big Brother Brasil 20: Thelma Assis - 44%

]Big Brother Brasil 21: Juliette Freire - 90,15%

Big Brother Brasil 22: Arthur Aguiar - 68,96%

