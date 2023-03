Vai ter expulsão? Patrocinadores do BBB 23 se pronunciam após caso de assédio

Após Mc Guimê e Cara de Sapato serem acusados de assediar Dania Mendez durante a festa que ocorreu na madrugada desta quinta, 16, o Mercado Livre, um dos patrocinadores do programa, emitiu uma nota se posicionando contra o ocorrido. Segundo reportagem do Meio e Mensagem, os demais anunciantes cobram atitudes firmes do reality show.

O que dizem os patrocinadores do BBB 23?

No Instagram, o marketplace fez um post se manifestando contra os episódios de assédio. "Até mesmo um aperto de mão, só deve acontecer quando há consentimento de ambas as partes. Nós, do Mercado Livre, estamos ao lado das mulheres e contra o assédio", diz a nota, sem mencionar o reality diretamente.

De acordo com o veículo, diretores e representantes das marcas patrocinadoras do BBB 23 conversaram ao longo do dia com a emissora e esperam uma atitude firme em relação aos acontecimentos da festa do líder Mc Guimê.

Durante esta madrugada, vídeos de Guimê passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez viralizaram nas redes sociais. Em vários momentos da festa, é possível ver o cantor apalpando a sister - em uma das imagens, a influenciadora tira as mãos do famoso de sua cintura.

O lutador Cara de Sapato também está sendo acusado de assediar a mexicana. O lutador de MMA roubou um selinho da moça, mesmo após ela ter negado suas investidas. Em seguida, ele avançou em cima da influencer, que estava deitada em uma das camas, e puxou o edredom para cima deles. Dania teve que se desvencilhar para conseguir sair da situação, já que o atleta estava a imobilizando. Sapato levou uma chamada de 'atenção' da produção e recuou.

Os vídeos repercutiram amplamente nas redes sociais, fazendo com que os internautas pedissem a expulsão de ambos os brothers. A Rede Globo ainda não havia se pronunciado sobre o caso até a publicação desse texto.