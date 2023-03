Harmonização facial e botox: o antes e depois de Paula e Bruno do BBB 23

Paula Freitas e Bruno Gaga, que deixaram o BBB 23 nas últimas semanas, já estão mudando o visual. Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, a biomédica passou por alguns procedimentos estéticos e capilares. O atendente de farmácia, que desistiu da competição, fez harmonização facial. Confira o antes e depois dos participantes.

Antes e depois de Paula do BBB 23

Paula compartilhou em sua página no Instagram fotos ostentando o novo visual. Desde que foi eliminada no quarto paredão, com 72,5% dos votos, a biomédica mudou o cabelo e fez alguns procedimentos estéticos.

A ex-sister mudou o corte de cabelo, fez preenchimento labial e botox. Para posar para a foto, ela também caprichou na maquiagem. "O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar PRIMEIRO de mim", escreveu em suas redes sociais. A paraense também agradeceu a equipe do salão de beleza que fizeram a transformação.

Apesar dos elogios, Paula também recebeu críticas pelo preenchimento labial e se pronunciou em seus stories. A ex-BBB explicou que a boca ainda estava passando pelo processo de desinflamar, por isso estava maior. "A boca está no processo desinflamatório, aí fica grandinha assim quando acorda", explicou.

A médica responsável também gravou alguns stories explicando o procedimento. "Eu quis trabalhar algo bem natural, respeitando o padrão do rosto dela. Não quero mudar essas características e muito menos ela quer passar por um procedimento que vai transformar o rosto dela", disse. A profissional também explicou que o processo é gradativo e que não será do dia para a noite. O resultado final deve aparecer em até três semanas.

Como ficou a harmonização facial de Bruno Gaga?

Outro brother que passou por procedimentos estéticos foi Bruno, que saiu do programa por conta própria após apertar o botão da desistência. O alagoano fez uma liftera para estimular a produção de colágeno na pele, preenchimento com ácido hialurônico nas olheiras, mandíbulas e bigode chinês, redução da papada, inserção de botox na testa, peeling de fotona e fechamento de poros. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o procedimento de harmonização facial custou R$ 25 mil.

No entanto, as mudanças no rosto de Bruno viraram piada nas redes sociais. Muitos internautas afirmaram que o ex-brother está do mesmo jeito de antes e que não é possível notar as mudanças. Alguns seguidores do alagoano até pedem para que ele mostre o 'depois' dos procedimentos no post feito pelo famoso, sem notar que o ex-BBB já havia postado o resultado.

"Migo, pede o dinheiro de volta, ele não fez nada", comentou um seguidor de Bruno. Já outra internauta defendeu o atendente de farmácia: "quando a pessoa muda completa o rosto criticam, quando apenas faz algo sútil criticam também! Não dá para entender, aff".

Quem fez plástica do BBB 23?

Além de Paula e Bruno, outros brothers que seguem no jogo passaram por procedimentos estético antes de entrar no confinamento. Eles fizeram as revelações em entrevista ao Gshow durante suas apresentações para o programa.

Bruna Griphao afirmou que já fez preenchimento labial, sendo este o único procedimento estético que a sister já se submeteu. Já Amanda, do grupo Pipoca, passou por uma mastoplastia redutora, para diminuir o volume e o tamanho dos seios, e lipoaspiração.

Outro integrante do time dos anônimos que passou por procedimentos foi Cezar Black, que já fez aplicação de botox assim como Gustavo.

Larissa é uma das participantes que mais passou por intervenções. A personal trainer tem próteses de silicone e fez uma lipoescultura, que remove a gordura de áreas indesejadas e as insere em outra parte do corpo.

