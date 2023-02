Quem saiu do BBB 23: Paula é eliminada com porcentagem recorde da edição

Quem saiu do BBB 23: Paula é eliminada com porcentagem recorde da edição

Paula foi eliminada! O jovem foi quem saiu do BBB 23 no quarto paredão da edição, que ganhou resolução nesta terça-feira, 14 de fevereiro. O brother recebeu 72,5% dos votos do público e perdeu a disputa para Bruno (25,68%), Amanda (1,75%) e MC Guimê (2,07%), que continuam na briga pelo prêmio.

A enquete BBB 23 do DCI apontava a eliminação de Bruno com 58,3% dos mais de 500 mil votos.

Com a saída da jovem, o prêmio sobe mais alguns milhares, ultrapassando o R$ 1,8 milhão. Nesta temporada foi implementado uma dinâmica nas noites de eliminação. Os brothers sorteados dão palpites e a cada acerto um valor é somado ao prêmio final da edição.

Quem continua no reality?

Pipoca: Paula, Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sarah, Cristian e Amanda.

Camarote: Aline, Bruna Griphao Fred (Desimpedidos) Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana

Agenda de quem saiu do BBB 23

Com a eliminação, a participante que deixa a competição tem uma série de entrevistas para comparecer.

Bate-Papo com o eliminado: começo da madrugada de quarta-feira (15), exibição no Gshow e Globoplay

Café com Ana Maria Braga no Mais Você: quarta-feira (15) às 10h35, na TV Globo

BBB - A Eliminação com Ana Clara e Bruno de Luca na Multishow: quarta-feira (15), às 20h00

Quem já saiu do BBB 23?

1 - Marília saiu do BBB 23: a maquiadora deixou o programa na primeira berlinda. Ela competiu contra Fred Nicácio, seu companheiro no quarto secreto e acabou perdendo a chance de permanecer no jogo. Ela 52,7% dos votos para sair, enquanto seu adversário de berlinda ficou com 47,3%.

2 - Gabriel saiu do BBB 23: ele foi eliminado na semana seguinte, em um paredão contra Domitila e Cezar. O modelo de 24 anos de idade recebeu 53,3% de rejeição e deixou a casa. A miss se salvou por receber 46,09% e o enfermeiro nem correu chances de sair, somando apenas 0,61%.

3 - Tina saiu do BBB 23: na terceira semana semana de jogo Tina foi a eliminada pelo público. A angolana não deu sorte e somou 54,12% dos votos, que até então se tornou a maior rejeição da temporada. Cezar Black ficou com a segunda colocação, somando 43,21% dos votos, enquanto Gabriel Santana contou com apenas 2,67% dos votos para sair.

Leia também

Audiência do BBB23 é a pior? Relembre os fiascos do reality