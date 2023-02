Hoje no BBB 23: o que acontece com quem atendeu o Big Fone?

Hoje no BBB 23: o que acontece com quem atendeu o Big Fone?

A partir do momento em que a dinâmica do temido telefonema do Big Brother Brasil é confirmada em alguma semana do programa, só o que o público pensa é em quem atendeu o Big Fone. Mais importante ainda, é a tarefa, prêmio ou castigo que a ligação trará. Nesta quinta-feira, o Big Fone toca pela terceira vez, inaugurando o poder supremo da edição.

Dinâmica da semana no BBB 23

Quem atendeu o Big Fone: poder supremo será usado hoje

O Big Fone tocará às 18h30 nesta quinta-feira. Qualquer brother ou sister poderá atendê-lo e o momento será exibido ao vivo para o público pelas câmeras do confinamento, além de reprisado no programa desta noite na TV Globo.

Quem atender o telefonema terá o poder supremo em mãos. Essa vantagem será usada ainda hoje, na formação de paredão relâmpago que será realizada logo após a sexta prova do líder do BBB 23. Este poder permitirá que o brother ou sister que atendeu ao Big Fone troque qualquer participante da nova berlinda do reality show.

Foi informado pelo apresentador Tadeu Schmidt que o poder supremo permitirá que até mesmo o indicado do líder seja trocado e que o dono do poder pode tirar ele mesmo do paredão se for necessário.

Pelo que foi revelado pela produção do Big Brother Brasil, esse poder será opcional. Ou seja, se quem estiver com ele em mãos acabar satisfeito com a formação do paredão e não quiser alterar os emparedados da noite, poderá descartar a vantagem.

Este é o terceiro Big Fone da temporada. Na primeira vez que o telefone tocou na temporada, duas pessoas foram enviadas para a berlinda da semana por quem atendeu o Big Fone. Já na segunda vez, quem atendeu o Big Fone foi parar na berlinda, assim como mais um participante, que foi puxado por ele.

Quem estará fora da prova do líder de hoje

O Big Fone irá tocar no final da tarde desta quinta-feira, mas só será usado depois que a prova do líder for realizada no BBB 23, que não contará com todos os moradores da casa. O atual líder Cezar Black não terá o poder do veto, mas três brothers ficarão de fora: Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana.

Os três estão fora da disputa pela coroa por causa das consequências da prova do líder da semana passada, que foi de resistência e preparou desvantagens para os nove primeiros a desistirem. Gustavo já foi líder duas vezes, já Key e Gabriel não ganharam provas no programa até agora.

De acordo com o cronograma da TV Globo, o programa começa hoje às 22h25 e fica até 23h55 no ar. A disputa será rápida, porque antecederá a formação de paredão relâmpago, então deve ser de sorte, habilidade ou agilidade. Resistência está descartada para esta semana.

Big Fone de sábado trará imunidade e indicação ao paredão

O Big Fone tocará novamente no sábado (25), durante o programa ao vivo. O telefonema será depois da eliminação de um dos emparedados da sexta berlinda - que forma hoje, quinta-feira, e termina no sábado.

Esta ligação trará uma vantagem diferente para quem atendê-lo: o participante estará imune ao sétimo paredão e poderá indicar alguém para a berlinda.

Não foi explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt o que acontecerá caso o líder da semana atende ao telefone, se por acaso ele teria duas indicações ao paredão ou se o poder do telefonema seria descartado.

Quando o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB?

O telefone do BBB tocou pela primeira vez na história do Big Brother Brasil na edição de 2008. Quem atendeu o Big Fone foi Bianca, que foi direto para o paredão. A sister teve sorte e retornou da berlinda ao ser salva pelo público.

No entanto, ela não durou muito no jogo e novamente foi ao paredão, desta vez indicada pela líder Thatiana. Nesta nova berlinda, ela não teve a mesma sorte e foi eliminada com 60% dos votos.

Por enquanto, o BBB 21 é o recordista em ligações. Nesta edição, o telefone tocou 9 vezes. No BBB 23, o recorde atual baterá as quatro vezes quando o Big Fone tocar no próximo sábado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Jahara 🇧🇷 (@biancajahara)

Leia também

Perdeu o ao vivo? Como assistir o Big Terapia do BBB 23 com Paulo Vieira