Horário da Prova do Anjo hoje BBB 23; ganhador é autoimune

Mais uma Prova do Anjo será realizada neste sábado, 8. Nesta semana a disputa terá uma importância influência na formação de paredão já que os dois castigados pelo Monstro vão para a berlinda. O vencedor da disputa também ganha um almoço especial amanhã.

VEJA: Aline compra poder coringa do BBB 23

Que horas é a prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo costuma ter início por volta das 12h. A competição não tem hora certa para começar, mas as provas geralmente são realizadas no horário vespertino. É preciso ficar ligado no Globoplay a partir do final da manhã para não perder a competição.

O anjo desta semana é autoimune. O brother que vencer a disputa não poderá ser votado no paredão de amanhã e ainda terá o poder de mandar duas pessoas para a berlinda. Isso porque o Castigo do Monstro será duas indicações ao paredão - o anjo não poderá escolher o líder desta vez.

Nem tudo estará perdido para os brothers castigados pelo monstro. No domingo, eles terão a oportunidade de escapar da votação popular através do Poder Curinga, comprado por Aline Wirley. A ex-Rouge vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa.

Já o emparedado pelo líder salva um dos dois com o colar de emparedado pelo monstro, e o brother que continuar na berlinda puxa alguém. Eles disputam a Prova Bate-Volta junto com o mais votado pela casa.

O vencedor da Prova do Anjo também ganha um almoço com três convidados no domingo, momento no qual terá a oportunidade de assistir aos vídeos gravados por sua família e ainda leva para casa alguns mimos da marca patrocinadora do programa.

Onde ver a Prova do Anjo ao vivo?

A competição pelo colar da imunidade é transmitida ao vivo apenas para os assinantes do Globoplay e pay-per-view. Os espectadores que não tiverem um dos planos pagos podem assistir aos melhores momentos da competição durante o programa que vai ao ar neste sábado à noite na Globo.

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, acesse a App Store ou o Google Play para baixar o aplicativo (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: faça login em sua conta caso você já seja assinante. Se não, será necessário adquirir um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. No canto superior direito, insira seu e-mail e senha ou clique em 'assine já'.

Passo 3: o sistema solicitará um cadastro para novos assinantes. Informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha que será usada para entrar na plataforma. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: escolha um dos pacotes disponíveis para assinatura. Os planos com pagamentos mensais começam em R$ 24,90 e o anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Insira uma forma de pagamento e conclua a assinatura.

Passo 5: depois de concluir essa etapa, clique na aba 'BBB' e depois na câmera 'Acompanhe a casa' para assistir ao vivo.

Vai ter Anjo até quando?

As Provas do Anjo deixam de ser realizadas na reta final do programa, já que as dinâmicas são aceleradas para eliminar os brothers até que sobrem apenas três no último dia.

O BBB 23 já anunciou que fará uma semana turbo com três provas do líder e três eliminações a partir do próximo ciclo. O apresentador Tadeu Schmidt explicará quando o anjo deixar de ser realizado.

O programa termina em 25 de abril, terça-feira, e dará o maior prêmio de sua história. O valor já ultrapassou a casa dos R$ 2 milhões e ainda subirá nos próximos paredões.

VEJA TAMBÉM

Dinâmica da semana BBB 23: como será formado o 13º paredão