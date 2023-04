Aline compra poder coringa do BBB 23 e vai mudar paredão

Aline Wirley foi quem comprou o poder coringa do BBB 23 esta semana e terá uma vantagem durante a formação de paredão deste domingo (9). Os brothers realizaram o leilão durante o raio-x nesta manhã de sexta-feira, 7 de abril, e a ex-rouge deu o maior lance.

Quem comprou o poder coringa desta semana terá a chance de trocar um brother durante a votação do paredão.

Poder coringa da semana

A dinâmica será a seguinte, no sábado (8) o vencedor da prova do anjo irá escolher dois participantes para o monstro, que nesta semana será indicação ao paredão.

Na noite de domingo, depois que a casa e o líder votarem, o dono do poder coringa do BBB 23 - intitulado Poder da Mistura - vai trocar um dos indicados pelo monstro por um brother que não está no paredão.

Os brothers mais ricos esta semana eram Aline, que tinha 2210 estalecas por ter sido líder recentemente, Domitila Barros, que foi para o vip de Ricardo Alface e somava 1965 estalecas, e o próprio Ricardo Alface, atual líder, que tinha 1710. A mais pobre entre os confinados era Larissa, com apenas 610 estalecas. Fred Nicácio vinha logo em seguida, com 890.

Como será a formação do 13º paredão

A formação do novo paredão irá começar logo no sábado, quando o vencedor da prova do anjo indicar dois brothers ao paredão. A disputa desta semana será autoimune. Durante a votação, haverá algumas trocas entre os emparedados.

Um detalhe importante a ser mencionado é que nesta semana o líder não pode ser monstro, devido ao castigo ser indicação ao paredão e o líder ser sempre imune. Por isso, Ricardo Alface não tem perigo de perder direito ao vip, como aconteceu com Cezar Black nesta edição.

Dinâmica do 13º paredão

1 - No sábado, dois brothers são emparedados pelo castigo do monstro

2 - O anjo é autoimune

3 - Na noite de formação, o líder Alface vai indicar alguém direto para a berlinda, sem direito a bate e volta

4 - Em seguida, a casa vota e alguém vai para o paredão

5 - O dono do poder coringa do BBB 23 entra em ação e escolhe quem entre os indicados pelo castigo do monstro ele vai tirar do paredão e qual brother ou sister ainda disponível na votação da casa ele vai colocar no lugar

6 - Em seguida, o emparedado pelo líder Alface vai salvar um dos dois jogadores com o colar de emparedado do monstro. Ele pode optar por salvar quem foi escolhido pelo anjo da semana ou quem acabou na berlinda por culpa do poder coringa de Aline

7 - Para finalizar a votação, o brother ou sister que sobrar com o colar emparedado do monstro vai puxar alguém para a berlinda. Ele pode escolher qualquer participante, com exceção do líder Alface e do anjo, que é autoimune

8 - A prova bate e volta será realizada e alguém irá se salvar. Restarão assim três brothers na berlinda da semana.

Semana terá três paredões

Após o décimo terceiro paredão, o BBB 23 entrará em modo turbo devido a reta final da temporada e acelerará o cronograma. O reality show já informou que serão três eliminações e três provas do líder nos próximos dias. Não haverá mais festa do líder a partir de agora.

Os detalhes ainda não foram revelados pelo apresentador Tadeu Schmidt, que deve em breve contar ao público qual será a dinâmica. Porém, se o padrão da semana turbo realizada em fevereiro no BBB 23 for repetida, já é possível ter uma noção de como serão os próximos passos do reality.

É possível que após a eliminação na terça-feira (11) de alguém do 13º paredão seja realizada uma prova do líder relâmpago e então uma nova formação de paredão. Um participante seria eliminado na quinta-feira (13) e a dinâmica se repetiria, com nova liderança, nova formação e então eliminação no sábado (15). Lembrando que o programa ainda não confirmou os detalhes.

