Juliana Alves foi de qual BBB? Relembre a participação

Juliana Alves é uma das participantes do Big Brother Brasil que seguiram carreira artística após o fim do programa. Hoje, ela é mais conhecida por ter atuado em dezenas de novelas da Globo, mas desde 2021 não tem mais contrato fixo com a emissora.

Juliana Alves participou do BBB 2003

A atriz Juliana Alves participou do BBB 3, no ano de 2003. A famosa foi a 5ª eliminada da competição, que contou com Sabrina Sato e o vencedor Dhomini no elenco.

A artista já trabalhava na Globo antes de fazer parte do programa - ela era uma das dançarinas do Faustão entre os anos de 2000 e 2002. Já na emissora, foi sondada para entrar no elenco da então nova atração e se tornou uma das sisters.

Apesar de ter sido eliminada relativamente cedo no jogo, Juliana Alves colheu bons frutos com sua participação no BBB. A ex-sister ganhou imunidade na segunda semana do game, a Prova do Anjo na terceira e a Prova do Líder na quarta. Ela também garantiu um carro 0km ao se tornar a toda-poderosa.

No entanto, Juliana Alves enfrentou Dhomini, um dos favoritos do público e que se tornou o vencedor, no quinto paredão e foi eliminada com 63% dos votos.

A eliminação precoce não impediria que a carioca continuasse na mídia. No mesmo ano, ela interpretou Selma em Chocolate com Pimenta, sua primeira novela. Ficou sem trabalho na televisão após o fim do sucesso de Walcyr Carrasco e decidiu cursar Psicologia, pausando sua carreira por alguns anos.

Foi apenas em 2005 que a atriz voltou a trabalhar nas telinhas, agora na Record. Ela atuou no seriado Mano a Mano (2005) e na novela Prova do Amor (2005), mas logo retornou à Globo em 2007.

Juliana Alves trabalhou por quase 15 anos na emissora carioca, se tornando uma das estrelas dos folhetins da emissora. Entre as novelas que a atriz participou, estão títulos como Caminho das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010), Cheias de Charme (2012), Sol Nascente (2016) e O Tempo Não Para (2018).

O último trabalho da atriz na Globo foi em 2020, quando ela interpretou Renatinha em Salve-se Quem Puder. A famosa não teve seu vínculo renovado com a emissora no ano seguinte, atuando em novos projetos apenas com contrato por obra.

Além do trabalho na televisão, Alves também gosta de carnaval. Ela já foi musa da Salgueiro e rainha de bateria do Império da Tijuca e da Unidos da Tijuca. Em São Paulo, já representou as escolas Mocidade Independente de Padre Miguel, Renascer de Jacarepaguá, Vila Isabel e Pérola Negra.

Em entrevista ao colunista Léo Dias em 2020, Juliana Alves afirmou que nunca voltaria a participar do BBB. "Não tem a ver com não gostar do reality. Eu até acho bem interessante, mas eu não abriria mão da minha liberdade hoje em dia", disse.

Em 2023, Juliana Alves estará no filme sobre o caso real do sequestro de um voo da VASP em 1988, interpretando a comissária de bordo Cláudia.

Quem é o marido da atriz?

Juliana Alves e o cineasta Ernani Nunes anunciaram a separação em dezembro de 2022. Os dois estavam juntos desde 2017 e são pais de Yolanda, de 5 anos.

A atriz publicou um comunicado em suas redes sociais revelando que demorou para expor a situação, que levou um tempo para ser concretizada. "Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo", disse. Juliana Alves finalizou dizendo que era hora de ressignificar e seguir.

Anteriormente, a famosa namorou o também ator Guilherme Duarte após o término da novela Duas Caras (2007), na qual interpretavam um casal.