Quem tem mais seguidores? Os números dos participantes do BBB 23

O BBB 23 traz em seu elenco anônimos e famosos, e por isso muitos deles já entram na casa com milhões de seguidores nas redes sociais. Mas quem é o mais popular? E o menos seguido? Fizemos o ranking dos brothers e sister mais populares nas redes sociais antes da estreia do reality - que começa dia 16 de janeiro. Vem ver!

Fred lidera número de seguidores dos participantes do BBB 23 - 9,5 milhões

Atualmente, antes da estreia do BBB 23, Fred é o participante que tem mais seguidores no Instagram. Já são 9,5 milhões de fãs por lá. Para quem não o conhece, ele é jornalista esportivo, apresentador e influenciador digital. Já teve um relacionamento com a empresária e influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem teve um filho, o pequeno Cris.

Instagram: @fred

Número de seguidores: 9,5 milhões

MC Guimê - 8,3 milhões

Guimê é um dos MCs mais famosos do país. O cantor e compositor de 30 anos de idade é casada com a cantora Lexa e é o segundo no ranking de quem tem o maior número de seguidores dos participantes do BBB 23, somando atualmente 8,3 milhões. País do Futebol, canção que lançou com Emicida na Copa do Mundo de 2014, é uma de suas músicas mais famosas.

Instagram: @mcguime

Número de seguidores: 8,3 milhões

Key Alves - 7,1 milhões

Key Alves é jogadora profissional de vôlei, mas também é influenciadora digital. Ela é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo nas redes sociais e tem 7,1 milhões de fãs no Instagram. Por isso, ocupa a terceira posição da lista. Ela também tem uma badalada conta no OnlyFans, que lhe rende muito dinheiro por mês.

Instagram:@keyalves

Número de seguidores: 7,1 milhões

+Quem é a irmã gêmea de Key Alves, do camarote do BBB 23

Bruna Griphao - 3 milhões

Bruna Griphao é atriz, tem 23 anos de idade, vem do Rio de Janeiro e também é uma das mais seguidas da casa. A famosa está com 3 milhões de fãs no Instagram. Ela esteve em vários projetos da TV Globo, como Malhação, Orgulho e Paixão, Avenida Brasil e Nos Tempos do Imperador.

Instagram: @brunagriphaoo

Número de seguidores: 3 milhões

Gabriel Santana - 2,3 milhões

O ator de Pantanal e Chiquititas Gabriel Santana é o último participante do BBB 23 na casa dos milhões de seguidores por enquanto. Ele tem 2,3 milhões de fãs no Instagram. Gabriel fica na quinta posição entre os mais seguidores da casa e trabalha na televisão desde criança.

Instagram:@gbielsantana

Número de seguidores: 2,3 milhões

Aline Wirley - 952 mil

Aline Wirley é cantora e está no mundo da música já há algumas décadas. Ela estourou no país com o sucesso do grupo Rouge nos anos 2000. Após o final do grupo, ela ingressou na carreira solo e também já fez peças musicais no teatro. A famosa tem 952 mil seguidores atualmente no Instagram e é casada com o ator Igor Rickli.

Instagram:@alinewirley

Número de seguidores: 952 mil

Marília é a pipoca com o maior número de seguidores dos participantes do BBB 23 - 920 mil

Marília é a participante do time pipoca com a maior quantidade de seguidores no Instagram. Ela já foi anunciada no reality show com 800 mil seguidores e agora esse número está em 920 mil. De 32 anos e natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Marília é maquiadora e influenciadora digital. Ela dá dicas de beleza nas redes sociais e também ensina, ela já tem mais de 8 mil alunas de diferentes países.

Instagram: @mariliamakeupoficial

Número de seguidores: 920 mil

Marvvila - 723 mil

Marvvila é do camarote, tem 23 anos e é do Rio de Janeiro. A cantora ficou conhecida no país em 2016, aos 16 anos de idade, quando participou do reality show musical The Voice Brasil. Ela tem até o momento 723 mil fãs no Instagram e está em oitavo na lista dos mais seguidores entre os participantes do BBB 23.

Instagram: @marvvila

Número de seguidores: 723 mil

Paula - 493 mil

Paula Freitas já está usufruindo da visibilidade do programa. A biomédica de 28 anos do Pará participou da Casa de Vidro e por isso já ganhou muitos seguidores. Ela estava com apenas 20 mil no Instagram quando foi anunciada, mas durante os dias da dinâmica, ganhou milhares de fãs e agora tem 493 mil seguidores em seu perfil oficial. Ela foi a vencedora da vaga feminina da disputa, derrotando Giovanna Leão.

Instagram: @paulafreitasr_

Número de seguidores: 493 mil

Gustavo - 461 mil

Gustavo já ganhou o apelido de "agroboy" pelo público e já tinha alguns milhares de fãs quando entrou no programa, por volta dos 200 mil. Agora que foi revelado pelo programa, ele cresceu no Instagram e soma 461 mil seguidores no Instagram. O rapaz é de Mato Grosso e tem 27 anos de idade.

Instagram: @gustavo_benedetii

Número de seguidores: 461 mil

Fred Nicácio - 410 mil

Fred está na décima posição no ranking do número de seguidores dos participantes do BBB 23 e pertence ao camarote da edição. Ele é médico, fisioterapeuta e também apresentador. Fred é bastante conhecido por causa do reality show Queer Eye, da Netflix. Ele tem 410 mil fãs no Instagram até agora.

Instagram: @frednicacio

Número de seguidores: 410 mil

Gabriel - 388 mil

Gabriel teve a mesma sorte que Paula: ele entrou na Casa de Vidro, então começou a ganhar seguidores muito antes dos demais participantes da temporada. Ele tinha cerca de 60 mil fãs no Instagram, número que agora é de 388 mil. O rapaz de 24 anos é administrador e sonha em deixar a profissão para ser modelo em tempo integral.

Instagram: @vulgofop

Número de seguidores: 388 mil

Larissa - 325 mil

Larissa já tinha 100 mil seguidores quando foi anunciada para o BBB 23 e agora a jovem pulou para os 325 mil. Ela é personal trainer, professora de educação física e tem 24 anos de idade. A jovem é de Sombrio, cidade pequena de apenas 10 mil habitantes, mas mudou para Criciúma, Santa Cantarina, onde mora desde os 20 anos.

Instagram: @larisantosbe

Número de seguidores: 325 mil

Domitila Barros - 269 mil

Domitila Barros também é do camarote e tem 269 mil seguidores no Instagram. De 37 anos de idade, ela é brasileira e veio de Linha do Tiro, bairro da periferia da Zona Norte do Recife. No entanto, ela chamou realmente atenção ao vencer o concurso de Miss Alemanha. Ela foi a primeira imigrante e mulher negra a vencer a disputa.

Instagram: @domitila_barros

Número de seguidores: 269 mil

Antonio "Cara de Sapato" - 217 mil

Antonio Jr é lutador de MMA, tem 32 anos de idade e é mais conhecido pelo apelido Cara de Sapato. O atleta já passou pelo reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF), ficou oito anos no UFC (Ultimate Fighting Championship) e hoje compete na PFL (Professional Fighters League). Ele tem 217 mil seguidores no Instagram.

Instagram: @caradesapato

Número de seguidores: 217 mil

Cezar - 100 mil

Cezar foi o primeiro pipoca a ser anunciado pelo programa. O baiano é enfermeiro e vive em Brasília, lugar em que trabalha em dois hospitais na UTI neonatal e na emergência. Desde que foi anunciado pelo programa, o profissional da saúde tem conquistado vários seguidores e bateu a marca de 100 mil no Instagram.

Instagram: @cezar.black

Número de seguidores: 100 mil

Bruno - 79,9 mil

Bruno Nogueira tem 32 anos de idade e vem de São José da Laje, no Alagoas. Ele trabalha na área da farmácia e revelou ser um grande fã de Lady Gaga. Ele é o primeiro da lista que não chega aos 100 mil seguidores, atualmente ele tem 79,9 mil no Instagram.

Instagram: @brunornogueira

Número de seguidores: 79,9 mil

Tina - 73,4 mil

Tina é analista de marketing, modelo e mora no Brasil desde os 8 anos de idade. A participante de 29 anos é da Angola e tem 6 irmãos. Ela também está na parte debaixo do ranking e soma até agora 73,4 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Instagram: @tinacalamba

Número de seguidores: 73,4 mil

Amanda - 71,2 mil

Amanda é mais um nome do camarote. Ela tem até agora 71,2 mil seguidores no Instagram. A paraense é de Campo Largo, tem 31 anos de idade e é médica intensivista. Ela contou que por conta da situação financeira da família, precisou usar o FIES para pagar a faculdade e hoje tem uma dívida de R$ 480 mil reais.

Instagram: @ameirelles

Número de seguidores: 71,2 mil

Sarah - 63,3 mil

Sarah Aline está na vigésima posição da lista e 63,3 mil seguidores no Instagram até o momento. A jovem de 25 anos é do grupo pipoca, vem de Osasco, em São Paulo, e é psicóloga. Ela trabalha como analista de diversidade e Inclusão em uma empresa, auxiliando no desenvolvimento de carreira de mulheres, pretos, idosos, LGBTQIA e pessoas deficientes.

Instagram: @saa_aline

Número de seguidores: 63,3 mil

Ricardo - 62,3 mil

Ricardo ficou com o penúltimo lugar entre o número de seguidores dos participantes do BBB 23 por somar apenas 62,3 mil no Instagram até o momento. O biomédico de 30 anos é de Aracaju e vive em Ribeirão há mais de 10 anos.

Instagram: @rickcamargo

Número de seguidores: 62,3 mil

Cristian - 45,9 mil

Cristian fica com o último lugar, pois é o participante menos seguido da edição até agora. Ele tem apenas 45,9 mil de seguidores no Instagram. O empresário tem 32 anos de idade e é formado em educação física, além de ter pós-graduação em nutrição esportiva. Ele é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Instagram: @cristianvanelli

Número de seguidores: 45,9 mil

