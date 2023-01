Keyt Alves na esquerda sozinha e na segunda foto ao lado da irmã gêmea, Key Alves, do BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@keyt.alves/@keyalves

Quem é a irmã gêmea de Key Alves, do camarote do BBB 23

Quem é a irmã gêmea de Key Alves, do camarote do BBB 23

Integrante do camarote do BBB 23, Key Alves era um dos nomes mais aguardados da edição. A jogadora de vôlei já havia aparecido em diversas listas de cotados e era dada como certa por parte do público. Na vida pessoal, a jovem tem uma irmã gêmea que está na mesma profissão que ela.

+Lista de participantes do BBB 23: nomes e quem é quem no Big Brother Brasil

Keyt Alves, quem é a irmã de Key Alves?

Key Alves não é a única atleta da família, Keyt Alves, sua irmã gêmea, também segue carreira no vôlei profissional. Atualmente, a jovem de 23 anos é líbero do Vinhedo e já jogou pelo Abel/Moda Brusque.

Keyt é namorada do jogador Fabinho do Palmeiras, de 20 anos de idade. O casal troca juras de amor em fotos apaixonadas nas redes sociais e a jogadora de vôlei já apareceu em imagens acompanhando jogos do namorado no Allianz Parque.

Keyt Alves tem 1,5 milhão de fãs no Instagram e também tem uma conta badalada no OnlyFans, apesar de seus números serem mais baixos do que da irmã.

Em outubro de 2022, Keyt foi entrevistada pelo TC Investimento e disse que não ganha o mesmo que a irmã na plataforma adulta, pois Key criou seu perfil antes. Ela não revelou valores, mas disse que por lá dá para conseguir "uma boa grana" e que já ganha com este conteúdo do que como profissional no vôlei.

Assista ao vídeo:

As duas já chegaram a se enfrentar nas quadras. Em agosto de 2022, elas jogaram pela primeira vez uma contra a outra como titulares em um campeonato adulto. Ambas são líberos de seus times.

"Sem palavras para esse momento! Te amo para sempre. Conseguimos! Nosso sonho está se realizando e finalmente em times grandes e profissionais. Só nós sabemos o que tivemos que enfrentar e ouvir até chegar aqui. Isso é o resultado da soma das nossas conquistas com as decepções que carregamos e o mais importante: não desistimos", disse Key na época do jogo nas redes sociais.

A famosa que agora está no camarote do BBB 23 já revelou que a infância das irmãs foi muito humilde e que até hoje a vida da família é simples.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Quem é a Key Alves

Para quem não conhece, Key Alves é atleta e atua pelo time de Osasco. A jovem tem 23 anos de idade, é capricorniana e natural de Bauru, no interior de São Paulo.

A jogadora de vôlei já foi campeã sul-americana sub-18 com a Seleção Brasileira e ainda tem uma carreira na internet. Ela é influenciadora de digital e por conta de sua legião de fãs no Instagram, que já são mais de 7 milhões, ela é considerada a jogadora de vôlei mais seguida do mundo.

Ela também chama atenção por ter uma conta de sucesso no OnlyFans, rede social de conteúdo adulto. Ao UOL em 2022, ela revelou que ganha cerca de R$ 100 mil por mês apenas com o conteúdo do site, isso sem adicionar patrocínios e propagandas ao pacote.

Que dia começa o BBB 23

Agora que o elenco oficial da temporada já foi revelado, só que o resta é aguardar pela estreia, que será na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro.

O reality show terá 10 participantes famosos e 12 anônimos, devido a Casa de Vidro, que gerou competição entre quatro anônimos antes mesmo do início do jogo. Paula e Gabriel foram os vencedores e ganharam vagas no programa, por isso o time pipoca é maior.

O prêmio irá ultrapassar o R$ 1,5 milhão este ano, pois com o desempenho em provas, os brothers e sisters poderão acumular um valor maior ao longo da temporada.

Leia também

Antes e depois de Bruna Griphao, participante do BBB 23

Fotos + Instagram dos participantes do BBB 23