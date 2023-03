Aline arremata card e compra decisivo Poder Curinga do BBB 23

Aline foi quem comprou o Poder Curinga na manhã deste sábado, 11. A sister deu o maior lance em estalecas e agora poderá escolher um dos emparedados para ganhar um contragolpe durante a formação do 9º paredão. A decisão será tomada por ele depois da votação da casa.

O participante que for escolhido no contragolpe disputará a Prova Bate e Volta junto com os dois mais votados pela casa. Serão dois emparedados pela votação entre os brothers, que vão se dividir em dois grupos de seis pessoas novamente assim como na semana passada.

Os assinantes do Globoplay conseguem assistir o Raio-X e os lances dados pelos brothers em tempo real. Quem não tiver um dos pacotes pagos ou perder o momento do leilão pode assistir a esse e outros momentos da convivência entre os brothers nas últimas 24 horas na edição que vai ao ar neste sábado à noite na Globo, apresentada por Tadeu Schmidt.

Aline Wirley arremata o Poder Curinga da semana: o Poder do Contra 🃏 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xW7LbH9ekW — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

O que é o Poder Curinga do BBB 23?

O Poder Curinga é um benefício no jogo. A cada sexta-feira, os brothers participam de um leilão e devem dar o maior lance em estalecas possível para arrematar o card do poder.

Os brothers não sabem do que se trata do benefício e descobrem a vantagem apenas durante a formação da berlinda. Hoje, eles entraram no confessionário sabendo que se tratava apenas do "Poder do Contra". O dono do poder também pode optar por não usar o benefício se não quiser, porém ele não é acumulativo para a próxima semana.

O poder muda a cada ciclo do BBB 23 e influencia diretamente na formação da berlinda. Já houve dinâmicas em que o dono do benefício indicou uma pessoa direto para o paredão, sem Bate e Volta, assim como o líder. Em outra semana, quem arrematou o card ganhou a chance de trocar uma das indicações, inclusive a do do líder.

Guimê se torna líder do BBB 23 após acordo com Alface