Lexa e Guimê separaram após expulsão do BBB 23? O que sabemos até agora

Dupla está casada desde 2018 e tem relacionamento incerto após expulsão do participante do BBB 23.

Lexa e Guimê vivem um momento delicado no relacionamento. Após as atitudes do ex-brother de 30 anos no confinamento do reality show da Globo - em que passou a mão no corpo da mexicana Dania - a cantora de 28 anos mostrou sua tristeza e indignação com o marido nas redes sociais. O futuro ainda é incerto e a dupla não revelou se pretende se separar, mas Lexa informou o público sobre os próximos passos do casal.

No começo da madrugada desta sexta-feira (17), Lexa publicou alguns stories no Instagram, onde aparecia chorando e dizendo: "é um pesadelo, é um pesadelo gente, não é possível", disse a cantora, que é casada com Guimê desde 2018.

A artista também contou aos fãs que fretou um jato para viajar ao Rio de Janeiro e encontrar com Guimê para conversar. O casal mora em São Paulo e o funkeiro ainda está no Rio de Janeiro por causa do confinamento na TV Globo.

"Vamos botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil. Aí o que vai acontecer só Deus sabe né. Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas também sou ser humano e minhas dores são válidas", explicou.

A famosa completou antes de encerrar os stories: "então vamos conversar, não quero ficar me expondo muito. Então, quem sabe, um dia volto aqui pra me abrir com vocês, mas por ora é isso, tá?!".

Lexa disse em seus Stories que está indo para o Rio encontrar e conversar com MC Guimê.#BBB23 pic.twitter.com/luPMLJF8pj — Tracklist (@tracklist) March 17, 2023

Vídeo do momento em que Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23

Na noite do dia 16 de março, quinta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt informou ao vivo o público e participantes do BBB 23 que MC Guimê e Cara de Sapato estavam desclassificados. Os dois foram acusados pelo público de assédio contra Dania Mendez durante uma festa e a produção avaliou a situação, o que resultou na expulsão.

"Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa e alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país, mas acima de tudo uma mulher e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse Tadeu.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

