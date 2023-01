BBB 23: Gabriel Tavares é modelo e está na Casa de Vidro

Gabriel Tavares é modelo, já ficou com Anitta e conquistou milhares de seguidores no instagram desde que foi anunciado para a casa de vidro do BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@vulgofop/Globo

O aguardado dia do início da Casa de Vidro do BBB 23 chegou e nesta terça-feira (10) o público já pôde conhecer os competidores que brigam por um lugar no elenco da temporada. Dos quatro confinados, apenas 2 deles conseguirão vaga na casa mais vigiada do Brasil. Gabriel Tavares foi o último a entrar na construção transparente construída no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, e agora precisa conquistar os fãs do reality se quiser seguir no jogo.

Gabriel Tavares da Casa de Vidro do BBB 23

Gabriel Tavares é o mais novo entre os participantes da Casa de Vidro do BBB 23, o rapaz tem 24 anos de idade. Ele é natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas mora atualmente em Florianópolis, em Santa Catarina.

Modelo, ele ainda não vive apenas desta profissão. O rapaz é administrador, mas quer abandonar essa carreira para viver apenas da vida de modelo em Floripa, segundo contou para o site oficial da Globo.

Apesar de não ser famoso, o jovem vive no meio de celebridades. Ele revelou ao Gshow que após viralizar no TikTok, chamou a atenção da cantora Anitta, com quem chegou a ficar. Ele também comentou já ter tido affair com mais duas famosas, Luísa Sonza e Gabi Lopes.

Gabriel, da Casa de Vidro do #BBB23 junto com a Anitta numa van. 🔥 pic.twitter.com/MCGmfNogBH — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

O rapaz é hetero e diz que recebe muitas cantadas de homens, mas que se envolve apenas com mulheres. Porém, ele não é muito de namorar. Seu único relacionamento foi durante a adolescência. O romance começou aos 16 anos e terminou quando ele estava com 19.

Grande adepto de tatuagens, ele tem mais de 50 pinturas espalhadas pelo corpo. Ele afirma que nenhuma delas é em uma região íntima. Entre as imagens, há homenagens a familiares, como os avós, pais e irmãs. Ele chegou até a ser tatuado por um monge durante uma viagem à Tailândia. Além destas curiosidades, ele também é torcedor do São Paulo, tem dois gatinhos e gosta de surfar.

O rapaz foi um estouro nas redes sociais e até agora é o mais seguido entre os participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Ele tinha cerca de 60 mil seguidores no Instagram (@vulgofop) quando foi anunciado e agora já tem mais de 170 mil fãs por lá.