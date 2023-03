Mexicana vai embora: Dania faz as malas no BBB 23 após expulsões

A influencer Dania Mendes começou a arrumar as malas para deixar o BBB 23 no início da tarde desta sexta-feira, 17, após o pedido da produção. A mexicana contou com a ajuda dos brothers, que aproveitaram o momento para se despedir da sister. Ela também ganhou um presente do big boss.

A mexicana Dania Mendes vai embora do BBB 23 hoje. Sem aviso prévio, a produção entregou um roupão de presente para a intercambista como recordação dos dois dias que passou na casa mais vigiada do Brasil e pediu para que fizesse suas malas.

Inicialmente, os internautas acreditavam que a estrangeira ficaria no reality ao menos até domingo, já que ela teria uma missão especial em relação ao Poder Coringa. O programa havia divulgado que Dania escolheria se o voto do dono do poder, no caso Ricardo, teria peso dois ou se seria anulado.

Dania se despediu de todos os brothers do BBB 23 na sala da casa e agradeceu pelo período que passou com eles. Em seguida, ela deixou o confinamento.

Por que a mexicana vai embora do BBB 23?

A passagem da mexicana pela casa mais vigiada do Brasil foi bastante turbulenta. Logo que chegou no confinamento, a estrangeira teve suas malas reviradas por Fred e Marvvila, que acreditavam que ela era uma atriz. Os internautas acusaram os brothers de serem invasivos com a visitante.

No entanto, na festa da noite de quarta, Mc Guimê e Cara de Sapato foram acusados de assediar a sister. O cantor foi flagrado algumas vezes passando as mãos e apalpando o corpo da influenciadora, que tentou tirar a mão do brother de sua cintura.

Já o lutador de MMA tentou beijar a mexicana à força. Ele também imobilizou a moça na cama e os cobriu com o edredom, o que fez com que ela tivesse que se desvencilhar dele.

As cenas repercutiram amplamente nas redes sociais, e o BBB 23 expulsou Guimê e Sapato durante o programa ao vivo da última quinta.

Dania Mendez recebe aviso para fazer as malas e ganha presente do #BBB23.

Dania se despedindo.

Dania se despedindo.

Fim de intercâmbio!