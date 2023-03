Quem comprou o Poder Coringa hoje no BBB 23? Alface dá maior lance

Alface ofertou a maior quantidade de estalecas durante o raio-x desta sexta-feira (17) e arrematou o poder coringa do BBB 23 que afetará a formação do décimo paredão. Como esta semana é especial no programa, a dinâmica será diferente.

Geralmente, quando é arrematado por alguém, o poder coringa já tem sua função definida. No entanto, durante a votação de domingo (19), será a convidada mexicana Dania Mendez quem definirá o que o dono do poder fará. Ela terá duas opções para escolher, se quem comprou o poder terá voto peso 2 ou se terá seu voto anulado.

A líder Bruna Griphao não pôde dar lance nenhum lance e foi a única competidora de fora do leilão desta semana, devido ao caráter do poder que afetará este décimo paredão. Dania só comunicará sua decisão no programa ao vivo de domingo.

Qual o poder coringa da semana?

Nessa semana, Ricardo Alface ganhou o card "Poder da Mala", que tem duas alternativas: direito ao voto duplo ou o voto anulado. Mas quem decide qual dos poderes será usado será a mexicana Dania Mendez, que comunicará a escolha no domingo, dia da formação do 10º paredão do BBB 23.

Dinâmica da semana e formação do 10º paredão

Os próximos dias serão cheios no confinamento do Big Brother Brasil. Haverá prova, formação de paredão, castigo do monstro, almoço do anjo, entre outras dinâmicas.

HOJE - Sexta-feira (17/03): leilão do poder coringa + festa

O leilão do poder coringa ocorreu na manhã desta sexta durante o raio-x e já foi arrematado. No período da noite, os brothers vão ser agraciados com mais uma festa no confinamento. Desta vez, a banda convidada será a NX Zero.

Sábad0 (18/03): prova do anjo +castigo do monstro

A prova do anjo será realizada entre o final da manhã e começo da tarde de sábado. A dinâmica não será autoimune, ou seja, quem vencê-la terá que escolher alguém para passar o colar de imunidade durante a formação do 10º paredão.

Após definir quem serão os companheiros no almoço do anjo, o vencedor da prova terá que escolher quem será monstro essa semana. No VIP estão a líder Bruna Griphao, Fred Desimpedidos, Aline Wirley, Amanda e Dania Mendez. Se algum deles for escolhido para o monstro, perde o direito ao vip e vai direto para a xepa.

Domingo (19/03): almoço do anjo + formação do 10º paredão

O décimo paredão será formado no domingo e reserva algumas surpresas, como a escolha de Dania Mendez para o poder coringa, e um poder para Amanda. Como a sister foi a segunda colocada na prova do líder da semana, ela terá direito a uma indicação ao paredão.

Assim, a ordem será a seguinte: primeiro o vencedor da prova do anjo imuniza algum colega. Depois, a líder Bruna Griphao fará sua indicação direto ao paredão. Será então que Dania Mendez escolherá o poder coringa e quem o arrematou terá que acatar.

Em seguida, a casa irá votar no confessionário e dois brothers serão emparedados. Por último, Amanda poderá indicar alguém para o décimo paredão. Antes do programa chegar ao fim, será realizada a prova bate e volta para definir quem escapa da berlinda, que esta semana será tripla.

Bruna Griphao vai indicar quem ao 10º paredão?

Segunda-feira (20/03): jogo da discórdia

As segundas são marcadas pela dinâmica do jogo da discórdia. Nas últimas semanas, o jogo tem sido intenso e os brothers estão saindo sempre sujos de alguma coisa, seja gosma, óleo, tinta, entre outros elementos.

O programa de segunda-feira também é importante por trazer um resumo detalhado de tudo o que rolou na semana, mostrando desde a última eliminação até a nova formação de paredão.

Terça-feira (21/03): eliminação

Nas terças, o ciclo se encerra para um participante. O programa marca a saída de um brother ou sister no paredão do BBB 23 e se despede de mais um nome. As exibições de terça-feira também são marcadas pelos quadros de Dani Calabresa e Rafa Tuma.

