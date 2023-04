Quem continua na Dança dos Famosos 2023?

A Dança dos Famosos 2023, quadro do Domingão com Huck, já eliminou duas duplas ao longo da competição. Neste ano, a disputa começou com 16 participantes em busca do título de vencedor da temporada. Vence quem conseguir as melhores notas dos jurados nos ritmos determinados pelo programa.

Dança dos Famosos 2023 participantes

Ainda restam 14 duplas na Dança dos Famosos 2023. São sete mulheres e sete homens que seguem na competição:

Homens: Belo (cantor); Bruno Cabrerizo (at0r); Bruno Garcia (ator); Douglas Silva (ator); Nattan (cantor); Thiago Oliveira (jornalista); Rafael Infante (ator).

Mulheres: Carla Diaz (atriz); Daiane dos Santos (ginasta); Gabi Melim (cantora); Heloisa Périssé (atriz); Juliana Alves (atriz); Priscila Fantin (atriz); Rafa Kalimann (influenciadora digital).

A Dança dos Famosos deste ano tem novas regras. A primeira etapa da competição foi realizada em grupos de quatro participantes. O trio de jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, e os júri artístico, avaliam individualmente o desempenho de cada participante.

Após o fim da etapa em grupos, os duplas voltam a competir no formato já conhecido pelo público. A cada nova etapa da disputa, os participantes precisam dançar um rimo determinado e conquistar uma boa avaliação dos jurados. A dupla que somar o menor número de pontos ao final de cada rodada deixa o programa.

O quadro passou por uma reformulação a pedido de Luciano Huck, conforme divulgado pela Globo. "Desde o ano passado queríamos fazer uma 'Dança' completamente diferente, um pedido do próprio Luciano, que gosta sempre de apresentar coisas novas ao público. E, agora, para esta nova temporada, tivemos ainda mais desafios pois o quadro chega com novas dinâmicas e ritmos diferentes", diz o diretor Henrique Matias.

Quem já foi eliminado da Dança?

Duas duplas já foram eliminadas da Dança dos Famosos 2023. A primeira repescagem aconteceu no dia 2 de abril, com quatro participantes disputando duas vagas. Guito, Linn da Quebrada, Nattan e Priscila Fantin foram os famosos que correram risco de eliminação.

As primeiras duas duplas eliminadas foram Guito e Linn da Quebrada, que dançavam com os professores Mariana Gomes e Hugo Frade. O ritmo da vez era a Pisadinha. Já Nattan e Bia Marques e Priscila Fantin e Rolon Ho seguem para a próxima etapa. Já neste domingo, 9, os participantes enfrentam o ritmo Zouk.

Quando será a final da Dança dos Famosos?

A final da Dança dos Famosos deve acontecer apenas em julho, já que a competição tem em média três meses de duração. Apenas três duplas chegam até a última etapa da competição.

No ano passado, a grande vencedora da competição foi a atriz Vitória Strada - Vitão e Ana Furtado completaram o pódio. A disputa de 2022, a primeira sob o comando de Luciano Huck, também contou com nomes como Gil do Vigor, Jojo Toddynho, Gkay e Douglas Souza.

Essa é a 20ª temporada da Dança dos Famosos, que passou a ser exibida no Domingão do Faustão em 2005. Em 2021, último ano do programa sob o comando de Fausto Silva, foi realizada a Super Dança apenas com nomes que já participaram da competição e se destacaram nos anos anteriores. A temporada foi vencida por Paolla Oliveira.

Relembre os vencedores: Karina Bacchi (2005); Juliana Didone (2006); Robson Caetano (2006); Rodrigo Hilbert (2007); Christiane Torloni (2008); Paolla Oliveira (2009); Fernanda Souza (2010); Miguel Roncato (2011); Rodrigo Simas (2012); Carol Castro (2013); Marcello Melo Jr. (2014); Viviane Araújo (2015); Felipe Simas (2016); Maria Joana (2017); Léo Jaime (2018); Kaysar Dadour (2019); Lucy Ramos (2020); Paolla Oliveira (2021); Vitória Strada (2022).

