No Rio? Onde vai ficar a casa de vidro do BBB 23

No Rio? Onde vai ficar a casa de vidro do BBB 23

A casa de vidro está de volta no BBB 23. Neste ano, o público terá novamente a oportunidade de ver os candidatos às vagas no programa, como costumava acontecer antes da pandemia. Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica será realizada antes da estreia da nova temporada.

Qual o endereço da casa de vidro do BBB 23?

A casa de vidro do BBB 23 será realizada em um shopping na cidade do Rio de Janeiro. O nome do estabelecimento e o endereço devem ser divulgados em breve pela produção do programa.

Em 2020, a redoma foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Já em 2013, a ação foi realizada em São Paulo, no Santana Parque Shopping, em São Paulo. No BBB 11 e 9, a dinâmica também foi realizada no Rio de Janeiro, no mesmo shopping.

Como acontecia nas edições antes da pandemia, o público poderá ir até o local para ver os candidatos que concorrem às vagas no BBB 23. Ainda não se sabe como será a dinâmica deste ano - em 2022, a produção levou apenas dois brothers e o público teve que decidir se ambos mereciam ou não uma chance de competir pelo prêmio milionário.

Já em 2020, foram quatro participantes na casa de vidro, mas a audiência teve que escolher apenas dois deles para entrarem no jogo.

São anônimos que participam da disputa normalmente, mas neste ano os internautas suspeitam que o reality vai convidar influenciadores digitais - isso porque o TikTok é um dos patrocinadores. No entanto, outro fãs do programa acham difícil que isso acontece, pois a plataforma de vídeos já patrocinou uma ação parecida no reality concorrente, A Fazenda.

A Globo ainda não divulgou mais detalhes sobre a casa de vidro, o que deve acontecer nos próximos dias. O BBB 23 estreia em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia.

Eu ouvi Casa de Vidro? 🗣 Essa é pra quem tá procurando um lugar diferente pra passar uns dias, hein? 🤭 #BBB23 pic.twitter.com/o9qOi4pUUJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 1, 2023

Quem já ganhou a casa de vidro?

Já foram realizadas cinco edições da casa de vidro ao longo da história do Big Brother Brasil. A primeira foi na nona edição, na qual foi feita duas vezes.

Na primeira, a casa de vidro ficou em um shopping no Rio de Janeiro, com quatro anônimos competindo por duas vagas. Emanuel e Josiane venceram a disputa e entraram para o confinamento. Depois, uma nova redoma foi colocada dentro da casa mais vigiada do Brasil, com André Cowboy e Maíra Cardi. Ambos entraram para o elenco.

A casa de vidro voltou a ser realizada no BBB 11, agora com participantes eliminados daquela mesma edição. Maurício, o Maumau, foi escolhido pelo público para retornar ao reality show, surpreendendo todos os confinados.

Dois anos depois, a casa de vidro voltou ao seu formato original, com Kamilla e Marcello saindo vencedores. A dinâmica só voltou a ser realizada no BBB 20, quando Ivy e Daniel conquistaram as vagas no jogo.

Em 2022, a casa de vidro foi realizada dentro da casa mais vigiada do Brasil, assim como no BBB 9. Gustavo e Larissa levaram a maioria do votos e entraram no jogo.

BBB 9 - Emanuel e Josiane

André Cowboy e Maíra Cardi

BBB 11 - Maurício

BBB 13 - Kamilla e Marcello

BBB 20 - Ivy e Daniel

BBB 22 - Gustavo e Larissa

Novidades para o BBB 23

Além da casa de vidro, o BBB 23 prepara mais novidades para a edição deste ano. Uma delas é a mudança no valor do prêmio, que aumentará ao longo da competição conforme o desempenho dos participantes. Os brothers também poderão ver o valor do prêmio aumentando.

As estalecas também vão dar mais poder de compra - os brother vão poder comprar vantagens no jogo. Além disso, a produção prepara novas jogadas e o líder terá ainda mais regalias.

O CAT BBB segue sob o comando de Dani Calabresa, enquanto Paulo Vieira continua no Big Terapia. A novidade fica por conta de Rafaella Tuma, que terá um quadro no qual transformará os principais momentos do jogo em animações.

Ainda não há data para a divulgação da lista de participantes do BBB 23, o que deve acontecer em uma data próxima a estreia da nova temporada.