BBB 23: relembre os ganhadores da casa de vidro do Big Brother Brasil

A casa de vidro está de volta no BBB 23! Nesta sexta-feira, 16, a Globo anunciou que a dinâmica será realizada mais uma vez na próxima temporada do reality show, mas antes do início do jogo pela primeira vez. Ao longo da história, foram cinco edições da casa de vidro.

Casa de vidro no BBB 9 com Maíra Cardi

A primeira edição da casa de vidro foi realizada no BBB 9. Na ocasião, quatro anônimos, Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra, ficaram dentro de uma redoma localizada em um shopping no Rio de Janeiro e disputaram duas vagas no elenco do reality. Emanuel e Josiane venceram a disputa.

O BBB 9 realizou uma nova casa de vidro ao longo do programa, mas que ficava dentro da casa mais vigiada do Brasil. André Cowboy e Maíra Cardi disputavam a preferência do público, mas ambos acabaram entrando na competição.

BBB 11 Big Brother Brasil

A casa de vidro voltou a ser realizada no BBB 11, mas agora com ex-participantes. Os cinco brothers eliminados daquela edição competiram pela chance de retornar ao programa.

Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo foram os selecionados. O mais votado pelo público foi Maurício, o Maumau, que surpreendeu a todos em seu retorno. Na época, ele vivia um affair com Maria, que se consagrou como a campeã daquele ano.

Casa de vidro do BBB 13

Dois anos depois, a casa de vidro retornou aos shoppings do Rio de Janeiro. Foram seis candidatos, André, Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara e Marcello, que disputaram uma chance de entrar na competição pelo prêmio milionário.

Os escolhidos pelo público foram Kamilla e Marcello, que entraram de fato na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 20

Foram sete anos até que a produção do reality show resolvesse retomar com a casa de vidro. Foi apenas em 2020 que uma nova edição da dinâmica foi realizada, novamente em um shopping no Rio de Janeiro.

A casa de vidro foi feita nos mesmos moldes das edições anteriores. Quatro anônimos, Ivy, Renata, Caon e Daniel, disputaram duas vagas no reality show.

O vencedores foram Ivy e Daniel, que se tornaram dois dos vencedores mais marcantes. Isso porque logo que chegaram no confinamento, passaram dezenas de informações externas para o grupo do Quarto Céu, iniciando a rivalidade entre homens e mulheres que dominou a edição.

Casa de vidro do BBB 22

A casa de vidro retornou no BBB 22 para agitar o jogo. Desta vez, a redoma foi instalada dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Foram apenas dois participantes, Gustavo e Larissa. Ficou nas mãos do público decidir se a dupla deveria ou não entrar no programa, e a audiência optou por colocar os dois no elenco em uma votação apertada, com 52,77% dos votos.

Larissa foi eliminada em um dos paredões pouco tempo depois, mas Gustavo conseguiu chegar na reta final. Ele se envolveu com Laís, com quem segue namorando após o fim do programa.

Casa de vidro no BBB 23

A dinâmica será realizada mais uma vez no BBB 23. Desta vez, a casa de vidro ocorrerá antes do início do reality show, pela primeira vez na história.

Mais uma vez, a casa de vidro será montada em um shopping center. A função e a quantidade de participantes que vão entrar na dinâmica será divulgada em breve.

A edição do BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira. O reality trará mais uma vez um elenco formado por Pipocas, anônimos que se inscrevem para participar da competição, e Camarote, famosos convidados pela produção do programa.

Haverá também alterações no valor do prêmio, que há anos permanece em R$1,5 milhão. Conforme anunciado pela emissora, os brothers e sisters confinados poderão ver o valor final da premiação mudar ao longo da temporada, com a possibilidade do ganhador sair do jogo com uma quantia maior.