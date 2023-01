Novos participantes do BBB 2023: lista de cotados para o camarote

Falta pouco para conhecermos os novos participantes do BBB 2023 oficialmente! O programa irá dar início a vigésima terceira temporada no dia 16 de janeiro e pouco antes disso o reality show irá revelar os famosos e anônimos da temporada. Enquanto este dia não chega, o público teoriza com as listas de cotados que circulam pela internet.

Solange Couto no camarote do BBB 23?

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Solange Couto negou participar da novela Todas As Flores porque estava negociando uma vaga entre os participantes do BBB 23. Ainda não se sabe se a atriz estará de fato no confinamento, mas as chances são grandes.

Com 65 anos, a atriz é famosa nas telinhas brasileiras e teve o marcante papel da Dona Jura em O Clone (2001 - 2002).

Raphael Vicente

Raphael Vicente é umas principais apostas do público entre os participantes do BBB 2023. Após o programa anunciar a Casa de Vidro na edição e o bonequinho do programa dançar uma das coreografias famosas do Tik Tok no vídeo de divulgação, especula-se que influenciadores da plataforma de vídeo irão integrar a moradia temporária e Raphael é um dos nomes mais citados entre os cotados.

Natural da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, o jovem de 22 anos tem 3 milhões de seguidores no Tiktok e soma mais de 42 milhões de curtidas em seus vídeos por lá. O rapaz recentemente chamou a atenção de Shakira ao lançar uma versão de Waka Waka e até se apresentou no Caldeirão com Huck.

Gustavo Tubarão - BBB 2023

Outro nome que aparece entre os possíveis tiktokers que estarão na Casa de Vidro é Gustavo Tubarão, influenciador com mais de 8 milhões de fãs no Tiktok e mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Natural de Minas Gerais, o influencer de 23 anos faz vídeos de humor e também mostra trechos da vida caipira.

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes é uma das influenciadores de maior sucesso dos últimos tempos e é aposta de muita gente para a lista de tiktokers da Casa de Vidro. A jovem de 21 anos também tem carreira na música e lançou Chapadinha na Gaveta durante a Copa do Mundo.

Ela tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e mais de 27 milhões de seguidores no TikTok. A jovem tem mais de 900 milhões de curtidas em seus vídeos. Assista o videoclipe de Chapadinha na Gaveta e conheça:

Maria Clara Garcia

Maria Clara Garcia também é uma das influencers do TikTok cotadas para a Casa de Vidro em listas que circulam pela internet. O sucesso da jovem na plataforma de vídeos é grande, ela tem mais de 19 milhões de fãs e soma mais de meio bilhão de curtidas em suas publicações. No Instagram, ela soma 7,9 milhões de seguidores.

Thiago Martins

Segundo a jornalista Aline Ramos, do UOL, Thiago Martins é uma possibilidade entre os participantes do BBB 23, pois o ator é sempre cotado nas listas do reality show. Ele já foi citado como possível competidor em outras temporadas, mas até agora não apareceu de fato no programa comandado por Boninho.

Carioca de 34 anos de idade, Thiago Martins é ator e já esteve em várias produções famosas da emissora, como Amor de Mãe (2019 - 2021), Pega Pega (2017 - 2018) e Avenida Brasil (2012).

Lívia Andrade - BBB 2023

Lívia Andrade negou nos stories do Instagram que será uma das participantes do BBB 2023, mas o jornalista Leo Dias, colunista do Metrópoles, aposta na participação da famosa. Lívia trabalha na televisão há anos e fez carreira no SBT. Depois de sair da emissora de Silvio Santos, ela foi cotada para apresentar o próprio programa na Band, mas o projeto não foi para frente.

Pouco depois, ela foi contratada pela TV Globo e atualmente aparece semanalmente em um dos quadros do Caldeirão com Huck. A famosa também tem uma rivalidade público com Pétala Barreiros, que recentemente esteve em A Fazenda 14.

Juan Paiva

De acordo com o Purepeople, Juan Paiva é um dos cotados da nova temporada do reality show. O famoso de 24 anos já esteve em outro programa da emissora, o The Masked Singer, e já atuou em novelas da casa. Entre o final de 2021 e começo de 2022, ele chamou atenção como o personagem Ravi de Um Lugar ao Sol, rapaz que conquistou o público da novela.

Ele também foi o personagem Wesley de Totalmente Demais (2015) e Anderson Rodrigues de Malhação (2017 - 2018), papel que reprisou na série As Five (2020 - 2021).

Fernando Zor

Fernando Zor é um nome que integrou muitas listas de possíveis participantes do BBB 2023 até agora. O cantor sertanejo - da dupla Fernando & Sorocaba - é natural de Ji-Paraná, Rondônia, e partiu aos 15 anos de idade rumo a Cuiabá, no Mato Grosso, para construir uma carreira na música.

Dono de hits como Madri, Tô Passando Mal, Da Cor do Pecado, entre outras, na vida pessoal ele já viveu polêmicas ao ter diversas idas e vindas com a cantora Maiara da dupla Maiara & Maraisa.

