C.A.T: como participar do BBB 23 pelo Whatsapp

Com a estreia do BBB 23, alguns quadros amados pelo público também retornam às telinhas. Quem gosta do C.A.T BBB poderá enviar áudios pela Whatsapp que podem aparecer no quadro de humor de Dani Calabresa durante os programas da nova edição. No entanto, há algumas regras a serem seguidas, como por exemplo, ser assinante da Globoplay para ter acesso.

Como aparecer no quadro de Dani Calabresa no BBB 23?

O primeiro passo para conseguir ter seu áudio no quadro do C.A.T do BBB 23 é sendo assinante da Globoplay. Quem tem apenas conta gratuita na plataforma streaming não ganha o privilégio de participar do quadro de Dani Calabresa. Por isso, caso ainda não seja cliente, você precisará escolher entre um dos pacotes do serviço, que atualmente variam entre R$ 14,90 e R$ 89,90.

Durante o quadro, Dani Calabresa faz muitas brincadeiras sobre os participantes, acontecimentos recentes da casa, memes, imitações e muito mais. O público que participa das piadas não costuma ter seu nome divulgado no programa, apenas o áudio que enviou por Whatsapp.

Passo a passo pelo celular

Se você já é assinante da Globoplay, o primeiro passo é abrir a agenda de contatos do seu celular e salvar o número (21) 99821-2619 ;

; Depois, você enviará uma mensagem qualquer para que o bot do serviço entre ação. Pode-se enviar um ponto, uma palavra, uma frase, entre outros;

Você então receberá a mensagem automática "Opa! Tudo bem? Primeiro me conta, você é assinante Globoplay?" Selecione o botão "sim";

Em seguida, será pedido o e-mail de cadastro que você usa para acessar a plataforma;

Você receberá uma lista de opções como figurinhas, ofertas, lançamentos, etc. Atualmente, o BBB 23 ainda não aparece na lista de opções porque o programa ainda não começou, mas logo isso deve mudar. Quando você encontrar o que procura, é só enviar o número da opção para continuar;

Você enviará um áudio sobre algo do programa, uma piada, uma reclamação sobre algum participante, algo do tipo. Os melhores áudios são escolhidos e vão parar no quadro de Calabresa.

Cadastro pelo computador

Caso você não queira realizar o processo pelo celular, pode usar o link globoplay.com/whatsapp;

Você será direcionado para uma página de cadastro. Por lá, é só ir até o fim da página e preencher com seus dados;

Informe seu celular com DDD e seu e-mail de assinante da Globoplay;

Em seguida, selecione a caixinha "Aceito receber notificações do Globoplay";

Para finalizar, aperto o botão "eu quero". Você receberá a seguinte mensagem: "seu cadastro foi realizado com sucesso e eu adorei que agora seremos contatinhos";

Para enviar seu áudio, acesse a versão do Whats para computadores, o https://web.whatsapp.com/, busque pelo contato da Globoplay e envie sua primeira mensagem de contato. A partir daí, o processo será o mesmo que o realizado pelo celular, você irá conversar rapidamente com um bot até encontrar a opção de enviar áudio para o C.A.T BBB.

Em qual dia da semana passa o C.A.T. BBB?

Desde o BBB de 2020 o C.A.T é exibido nas terças-feiras. O quadro de humor vai ao ar antes da eliminação de alguém no paredão da semana. Antes, o quadro era comandado por Rafael Portugal, mas após a edição de 2021, o humorista não chegou a um acordo com a TV Globo e acabou deixando o programa após dois anos. Na temporada de 2022, Dani Calabresa assumiu o cargo.

Dani Calabresa já publicou um vídeo nas redes sociais para comemorar o retorno do quadro:

Que dia começa o BBB 23?

O BBB 23 vai começar no dia 16 de janeiro de 2023, logo após a novela Travessia. O reality show tem exibição de domingo a domingo nas telinhas da TV Globo na faixa entre às 22h00 e 23h00 e ganha transmissão 24 horas na Globoplay. As diversas câmeras do confinamento só são liberadas para assinantes.

Agenda do programa

Segunda-feira: Jogo da discórdia

Terça-feira: C.A.T BBB e eliminação

Quarta-feira: Big Terapia e festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder:

Sexta-feira e sábado: prova do anjo e festa do fim de semana costumam variar no cronograma e podem acontecer em qualquer um dos dois dias

Domingo: Formação de paredão

O novo quadro do programa, comandado pela ilustradora Rafaella Tuma, já está confirmado na edição, mas ainda não foi revelado em qual dia da semana ele será exibido.

