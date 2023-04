Parcial BBB 23 mostra quem vai ficar em 2º lugar na final

Falta pouco o BBB 23 ter sua campeã, mas o que também queremos saber é quem vai levar para a casa a coroa de vice-campeã e o prêmio de R$ 150 mil? A parcial BBB 23 foi consultado para descobrirmos como está o favoritismo do público nesta final entre Amanda, Aline e Bruna.

UOL - Quem vai ficar em segundo lugar no BBB 23?

A votação da parcial BBB 23 do UOL está acirrada e vem mudando nas últimas horas. No começo da manhã, por volta das 07h00, Bruna Griphao era apontada como a segunda colocada, mas agora, faixa das 09h00, Aline Wirley ultrapassou a amiga e fica na vice-liderança da enquete.

Aline pode ser a vice-campeã da temporada de acordo com os 33,27% dos votos na parcial BBB 23. Bruna Griphao não está tão distante, somando 27,49% da preferência.

Quem é apontada como a campeã da temporada é Amanda. A médica lidera a parcial BBB 23 com certa folga no momento, 39,25% do favoritismo do público.

VEJA - Prêmio BBB 23: quanto ganha o segundo e terceiro lugar?

Votalhada - Quem ganha o BBB 23 e quem fica será vice-campeão?

No Votalhada, o cenário é diferente. Tanto na análise mais recente do site, quanto em sua votação própria no Twitter. Em ambas, Aline aparece como campeã e a indicada a vice-liderança é Amanda. Bruna Griphao fica na lanterna das duas votações.

Começando pela análise do Votalhada da parcial BBB 23, 13 sites foram consultados, 20 perfis no Twitter, 22 canais no Youtube e 5 grupos no Telegram, o que somou mais de 635 mil votos. Esses números resultam em Aline com a maior porcentagem, 45,51%. Depois vem Amanda como vice-líder com 36,84% e Bruna fica em último com 17,65%.

No Twitter, a parcial BBB 23 da enquete com mais de 8 mil votos computados tem Aline na liderança com 47,8% da preferência. Amanda fica em segundo lugar com 34,1% e Bruna soma apenas 18,1% do favoritismo.

FINAL BBB 23 - Quem deve VENCER?

RT, por favor, pra ajudar a divulgar.#BBB23 #BBB #ParedaoBBB — Votalhada - Luís (@votalhada) April 24, 2023

Votação do BBB 23 no DCI

O cenário da votação do DCI agora aponta para o seguinte resultado: Amanda como provável campeã, Aline em segundo lugar e Bruna com a terceira colocação. A médica soma até o momento 47% dos votos, enquanto a cantora aparece com 42,3% e Bruna tem apenas 10,6% dos mais de 37 mil votos computados.

Você pode acompanhar os números em tempo real da parcial BBB 23 com a enquete abaixo. VOTE!

Quais foram os vice-campeões do BBB

O Big Brother Brasil está em sua vigésima terceira edição. Descobriremos em breve quem leva a coroa de campeã nesta temporada e quem ficará no segundo lugar da edição. Relembre quem já conquistou a posição de vice-campeão ao longo dos anos:

Big Brother Brasil 1: Vanessa Pascale (vice-campeã) - campeão: Bambam

Big Brother Brasil 2: Manuela Saadeh (vice-campeã) - campeão: Rodrigo Leonel, o Cowboy

Big Brother Brasil 3: Elane Silva (vice-campeã) - campeão: Dhomini Ferreira

Big Brother Brasil 4: Thiago Lira (vice-campeão) - campeã: Cida dos Santos

Big Brother Brasil 5: Grazielli Massafera (vice-campeã) - campeão: Jean Wyllys

Big Brother Brasil 6: Mariana Felício (vice-campeã) - campeã: Mara Viana

Big Brother Brasil 7: Carollini Honório (vice-campeã) - campeão: Diego Gasques, o Alemão

Big Brother Brasil 8: Gyselle Soares (vice-campeã) - campeão: Rafinha Ribeiro

Big Brother Brasil 9: Priscila Pires (vice-campeã) - campeão: Max Porto

Big Brother Brasil 10: Fernanda Cardoso (vice-campeã) - campeão: Marcelo Dourado

Big Brother Brasil 11: Wesley Schunk (vice-campeão) - campeã: Maria Melillo

Big Brother Brasil 12: Fabiana Teixeira (vice-campeã) - campeão: Fael Cordeiro

Big Brother Brasil 13: Nasser Rodrigues (vice-campeão) - campeã: Fernanda Keulla

Big Brother Brasil 14: Angela Munhoz (vice-campeã) - campeã: Vanessa Mesquita

Big Brother Brasil 15: Amanda Djehdian (vice-campeã) - campeão: Cézar Lima

Big Brother Brasil 16: Maria Claudia Macedo, a Cacau (vice-campeã) - campeão: Munik Nunes

Big Brother Brasil 17: Vivian Amorim (vice-campeã) - campeã: Emilly Araújo

Big Brother Brasil 18: Kaysar Dadour (vice-campeão) - campeã: Gleici Damasceno

Big Brother Brasil 19: Alan Possamai (vice-campeão) - campeã: Paula von Sperling

Big Brother Brasil 20: Rafa Kalimann (vice-campeã) - campeã: Thelma Assis

Big Brother Brasil 21: Camilla de Lucas (vice-campeã) - campeã: Juliette

Big Brother Brasil 22: Paulo André Camilo, o PA (vice-campeão) - campeão: Arthur Aguiar

