Parcial do paredão BBB 23 da manhã: Larissa corre risco na 9ª berlinda

Como o Gshow não libera seus números antes do grande anúncio do eliminado da semana, as enquetes extraoficiais ficam com a missão de informar o público sobre o andamento da votação. E a parcial do paredão BBB 23 nesta manhã de segunda-feira (13) mostra que a luta de Larissa para permanecer no jogo não é nada fácil. Se as previsões acertarem, a sister pode sair no 9º paredão com uma alta rejeição.

Como está a votação da parcial UOL

A situação de Larissa não está nada fácil na parcial do UOL do 9º paredão. A sister assume a liderança com muita folga e soma 77,47% dos votos nesta manhã, às 08h00.

Ela é seguida por um de seus maiores rivais na casa atualmente, Ricardo Alface, que tem apenas 13,86% da rejeição. Domitila fica em terceiro lugar com 6,67% dos votos e Cezar Black tem um número ainda menor, apenas 2% dos mais de 88 mil votos computados até então na parcial.

Continue votando na enquete BBB 23 do DCI e confira a parcial em tempo real:

Dinâmica da Semana - Quem está no 9º Paredão BBB 23?

1 - Domitila foi a primeira emparedada da semana, por conta do quarto branco

2 - Na noite de votação do 9º paredão, os anjos Cezar Black e Larissa imunizaram Aline Wirley

3 - O líder MC Guimê indicou Cezar Black direto ao paredão

4 - A casa se separou em dois grupos por meio de uma votação e um time votou no outro

5 - Larissa foi a mais votada de um quarto e Marvvila do outro

6 - Com seu poder coringa, Aline escolheu quem daria o contragolpe e optou por Larissa

7 - Larissa puxou Ricardo Alface para a berlinda

8 - A prova bate e volta foi realizada entre Larissa, Alface e Marvvila e a cantora de pagode escapou do 9º paredão

Como votar no Gshow

Para votar e eliminar alguém do BBB 23 é necessário ir até o site do Gshow, que conta com a única enquete oficial do programa. O portal não tem limite de votos e permite que o público vote sem pagar nada, no entanto, é obrigatório a criação de uma conta por lá.

A parcial do UOL e DCI mostram o comportamento das torcidas, mas não afetam o jogo diretamente e nem servem como valor científico, apenas são um espelho da votação. O Gshow é o único lugar em que seu voto pode de fato eliminar Larissa, Alface, Cezar ou Domitila.

Para começar, você deve acessar o portal (https://gshow.globo.com/). Depois, você seguirá para a aba lateral esquerda e rolará até o final dela, apertando "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Se já tiver login, é só colocar a senha, caso não, aperte "cadastre-se" em seguida.

Você irá informar dados pessoais, como nome completo e data de nascimento, além de colocar seu e-mail e criar uma senha a ser usada no site. Depois que sua conta estiver confirmada e ativa, é só seguir para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e em seguida clicar na enquete do reality show.

Selecione se você quer votar em Cezar Black, Larissa, Ricardo Alface ou Domitila e depois confirme ao apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Você pode votar quantas vezes quiser.