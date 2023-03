Paredão BBB 23 hoje: parcial de votação indica resultado do 9º paredão

Faltam poucas horas para o encerramento da votação neste 9º paredão do BBB 23 e Larissa parece correr perigo. Até agora, ela é apontada como a sister que deixará o programa esta semana pela votação parcial do UOL. Alface, Domitila e Cezar também competem na berlinda, mas estão longe da rejeição apontada para a professora no possível resultado.

Quem vai sair no 9º paredão do BBB 23

Larissa pode sair do BBB 23 hoje, terça (14), de acordo com o resultado parcial da enquete do UOL. Na consulta realizada às 19h30 no site, a sister aparecia com 77,60% dos mais de 245 mil votos contabilizados até então, uma alta rejeição.

Depois, vem Ricardo Alface com 13,01%. Apesar de ser o segundo mais votado, o brother está longe da adversária e por isso respira com certa tranquilidade nesta briga por permanência.

Domitila, que está em sua quarta berlinda, desta vez não corre riscos e apresenta apenas 6,99% dos votos. Cezar Black também é um veterano quando o assunto é paredão e tem por enquanto apenas 2,40% dos votos na parcial do UOL.

Você pode conferir o resultado do paredão em tempo real na enquete do BBB 23:

Votação no GShow

Para eliminar Larissa, Alface, Cezar ou Domitila é preciso votar na enquete do BBB 23 do Gshow. Apesar de parciais como a do UOL apresentaram as possibilidades do resultado da berlinda para o público, é apenas no Gshow que a votação de fato afeta o jogo.

1 - Acesse o Gshow e vá para a página do BBB 23 na aba menu, na lateral. Caso queira ir direto para a página, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Você terá que clicar na enquete do reality show e em seguida será exibido um login;

2 - Quem não tem conta por lá, terá que clicar em "cadastre-se". Assim, você deve informar o seu nome completo, data de nascimento, e-mail válido e senha;

3 - Termine o cadastro selecionando a caixinha que confirma que você leu e aceita os termos de uso do site e então aperte "cadastrar";

4 - Você retornará agora para a página do BBB 23, clique na enquete e desta vez já logado, você poderá votar em Larissa, Alface, Cezar ou Domitila;

5 - Aguarde pela confirmação do seu voto. Em seguida, você poderá apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo. Não há limite de votos por conta ou IP!

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa hoje, terça-feira (14) de eliminação, às 22h30, depois da novela Travessia. O programa está agendado para ter 1 hora e 25 minutos e terminar por volta das 23h55, horário da exibição de Onde Está Meu Coração.

Após do resultado do 9º paredão entre Larissa, Alface, Domitila e Cezar, o apresentador Tadeu Schmidt conversará brevemente com o participante nos estúdios do programa. Depois, o eliminado seguirá para o Rede BBB, em que será entrevistado por Vivian Amorim e Patricia Ramos no Bate-Papo com o Eliminado.

Programação dos próximos dias

Terça-feira (14), HOJE: eliminação do 9º paredão + CAT BBB + quadro de Rafa Tuma

Quarta-feira (15): entrada de Dania Mendez + festa do líder MC Guimê + Big terapia

Quinta-feira (16): décima prova do líder

Sexta-feira (17): leilão poder coringa + festa

Sábado (18): prova do anjo + castigo do monstro

Domingo (19): almoço do anjo + formação do 10º paredão