Quem está saindo do BBB 23 entre Larissa, Cezar, Alface e Domitila

Larissa é quem está saindo do BBB 23, de acordo com parciais. Percentuais da sister estão altos em rejeição - Foto: Reprodução/Globo

Pela segunda vez na edição de 2023, o Big Brother Brasil conta com um paredão entre quatro participantes: Larissa, Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo Alface. A grande dúvida do público é quem está saindo do BBB 23 nesta votação do 9º paredão e quem ganhará nova chance no programa? Se a votação oficial do Gshow estiver seguindo o rumo das parciais, a eliminação desta semana não será uma surpresa.

Quem será eliminado BBB 23 no 9º paredão?

Larissa é indicada como a eliminada da semana do BBB 23 até o momento. A sister está com índices ruins nas parciais e assume com folga a liderança da enquete UOL. Dos mais de 110 mil votos somados até agora, 09h40 desta segunda (13), 77,06% são apenas da professora de educação física.

Ricardo Alface está na vice-liderança, mas respira aliviado por estar com uma baixa rejeição, 13,70% dos votos. Quem nem apresenta chances de sair é Domitila e Cezar. A miss soma 6,92% até agora e o enfermeiro tem apenas 2,32% dos votos.

No DCI, o cenário é o mesmo. Apesar de a porcentagem de Larissa não ser tão alta nesta parcial, a sister continua sendo apontada como quem está saindo do BBB 23 neste 9º paredão, ela tem 55,7% de um total de 284 mil votos.

Alface continua na segunda posição por aqui, somando 37,7% dos votos para sair. Domitila é novamente a terceira colocada, com 4,7% e Cezar vem em último com apenas 1,9% da chance de ser quem está saindo do BBB 23 nesta berlinda.

Continue votando na enquete do BBB 23:

Como foi a votação do BBB ontem

A votação desta semana do 9º paredão foi diferente. Primeiro, porque Domitila foi emparedada dias atrás, quando perdeu o quarto branco para Fred. Segundo, porque a casa se dividiu em grupos que precisaram votar entre si. Houve contragolpe e prova bate e volta que salvou um participante.

Além de Domitila, quem ficou de fora do bate-volta foi Cezar Black, indicado do líder Guimê. Depois, o sorteio separou os participantes em grupo azul e grupo laranja. Cada um seguiu para um quarto e os votos foram distribuídos. Larissa e Marvvila foram as indicadas e a professora puxou Alface por conta do poder coringa de Aline.

No fim, quem se salvou pelo bate e volta foi Marvvila, sobrando Larissa, Cezar, Domitila e Alface no 9º paredão.

Quem votou em quem

Grupo Laranja

Sarah Aline votou em Larissa

Marvvila votou em Larissa

Domitila Barros votou em Larissa

Aline Wirley votou em Gabriel Santana

Cezar Black votou em Larissa

Amanda votou em Gabriel Santana

Grupo Azul

Larissa votou em Sarah Aline

Cara de Sapato votou em Marvvila

Bruna Griphao votou em Marvvila

Ricardo Alface votou em Marvvila

Gabriel Santana votou em Amanda

Fred Bruno votou em Sarah Aline